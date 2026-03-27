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Mobilidade Ladeira da Cohab é liberada após ampliação e passa a operar com novo sistema viário na segunda (30) Obra no Ibura, na Zona Sul do Recife, será liberada para a circulação de veículos nos dois sentidos da via

A Ladeira da Cohab, localizada no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, será liberada para a circulação de veículos nos dois sentidos a partir de segunda-feira (30).

Além da reabertura para o tráfego em geral, a área também passará por mudanças no sistema de circulação com a implantação de um novo binário nas avenidas Pernambuco, Rio Grande e Manaus impactando nos itinerários de linhas de ônibus que circulam pelo local.

No sentido para o subúrbio, quatro linhas terão mudanças nos trajetos. Após a subida da ladeira, os coletivos deixarão de realizar o giro à esquerda na Avenida Pernambuco e passarão a virar à direita, seguindo por vias como a Rua Rio Canindé e a Avenida Manaus antes de retornar ao percurso habitual.

Com a mudança, uma parada de ônibus na Avenida Pernambuco deixará de ser atendida, sendo substituída por pontos próximos já existentes, além de novas paradas que serão implantadas ao longo do novo trajeto.

Já no sentido contrário ao do subúrbio, 12 linhas, incluindo as “Bacurau”, também terão alterações nos itinerários.

Foto: Prefeitura do Recife/Divulgação

Os ônibus passarão a utilizar vias como Avenida Rio Grande e Avenida Manaus, antes de acessarem a Avenida Pernambuco e a Ladeira da Cohab.

Nesse caso, três paradas de ônibus deixarão de ser atendidas, mas os usuários contarão com opções alternativas em pontos próximos, além da implantação de novas paradas ao longo do percurso ajustado.

Segundo o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), essas mudanças acompanham as modificações na circulação dos veículos implantadas pela Prefeitura do Recife, a partir da liberação total da Ladeira da Cohab.

Os usuários devem ficar atentos às alterações e observar a nova sinalização e os pontos de parada indicados para evitar transtornos durante o período de adaptação.

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