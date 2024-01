Ladrão de sapatos de "O Mágico de Oz" é condenado a um ano de liberdade condicional

A- A+

O americano que furtou um par de sapatos usados por Judy Garland no clássico "O Mágico de Oz" evitou ir para a prisão, em audiência nesta segunda-feira (29).

Terry Martin, de 76 e que se declarou culpado em outubro do ano passado, foi condenado à pena de prisão já cumprida e a um ano de liberdade condicional pelo roubo de 2005, uma vez que está sob cuidados paliativos e que lhe restam seis meses de vida, informou o jornal "The New York Times".

Os sapatos, de lantejoulas, foram roubados do Museu Judy Garland de Grand Rapids, Minnesota, cidade natal da atriz.

Martin, que tentava mudar de vida após cumprir pena de prisão por um roubo anterior, cedeu à pressão de "um antigo sócio da máfia" para furtar os sapatos. Segundo seus advogados, ele acreditou que os calçados eram cravejados de rubis, que esperava vender. Aparentemente, ele não havia assistido ao filme, de 1939.

Os sapatos foram recuperados em uma operação do FBI em 2018, mas nenhuma acusação foi feita na época. Uma recompensa de US$ 1 milhão foi oferecida por informações que levassem à prisão do responsável.

Em maio, Terry Martin foi indiciado por um grande júri e acusado de roubo de obras de arte importantes. Em outubro, declarou-se culpado.

No momento do roubo, os sapatos estavam segurados por US$ 1 milhão, mas seu valor atual gira em torno de US$ 3,5 milhões.

