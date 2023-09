Ladrão é preso quando escalava fachada de prédio, na Espanha; veja vídeo

A- A+

Um homem de 30 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (7) após ser flagrado escalando um prédio no bairro de Sant Adrià de Besòs, em Barcelona, na Espanha. O suspeito foi filmado pelos vizinhos, que chamaram a polícia. Ele havia furtado vários apartamentos quando acabou detido pelos agentes.

O flagrante aconteceu quando o homem tentava invadir mais um prédio para furtar apartamentos. Moradores de um edifício situado em frente registraram em vídeo o suspeito trepado na fachada. Com certa desenvoltura, ele se desloca de uma janela para uma sacada e consegue acessar a varanda de uma residência.

No apartamento ao lado pode-se ver a presença de uma moradora assustada, que acende a luz e tenta agarrar a perna do ladrão, mas desiste ao ser advertida pela polícia. O homem então permanece por algum tempo na sacada do imóvel invadido.



De acordo com o jornal catalão La Vanguardia, o homem foi preso pouco depois do vídeo que viralizou nas redes sociais. Houve resistência no momento da detenção e o suspeito tirou a própria roupa, permanecendo apenas de cueca na delegacia. O ladrão também cuspiu e mordeu os agentes de segurança.

