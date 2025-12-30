Ter, 30 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça30/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ROUBO

Ladrões roubam 30 milhões de euros (R$ 196,7 milhões) de banco alemão

Cofre foi arrombado com uma furadeira de grande porte, diz polícia

Reportar Erro
Ladrões roubam 30 milhões de euros (R$ 196,7 milhões) de banco alemãoLadrões roubam 30 milhões de euros (R$ 196,7 milhões) de banco alemão - Foto: Pexels/Reprodução

Ladrões roubaram dinheiro e objetos de valor avaliados em aproximadamente 30 milhões de euros (R$ 196,7 milhões) após arrombarem o cofre de um banco alemão com uma furadeira de grande porte, informou a polícia nesta terça-feira (30).

O roubo na cidade de Gelsenkirchen, no oeste do país, foi realizado por ladrões que abriram mais de 3.000 cofres contendo dinheiro, ouro e joias, segundo a polícia. Os autores do crime estão foragidos.

Leia também

• Museu do Louvre instala grade na janela por onde os ladrões entraram

• Polícia prende segundo homem envolvido no roubo de obras de arte em SP

• Venezuela acusa Trinidad e Tobago de ajudar EUA em 'roubo' de petroleiro

Reportar Erro

Veja também

Newsletter