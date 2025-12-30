A- A+

ROUBO Ladrões roubam 30 milhões de euros (R$ 196,7 milhões) de banco alemão Cofre foi arrombado com uma furadeira de grande porte, diz polícia

Ladrões roubaram dinheiro e objetos de valor avaliados em aproximadamente 30 milhões de euros (R$ 196,7 milhões) após arrombarem o cofre de um banco alemão com uma furadeira de grande porte, informou a polícia nesta terça-feira (30).

O roubo na cidade de Gelsenkirchen, no oeste do país, foi realizado por ladrões que abriram mais de 3.000 cofres contendo dinheiro, ouro e joias, segundo a polícia. Os autores do crime estão foragidos.

