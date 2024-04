A- A+

ZONA NORTE DO RECIFE Ladrões roubam grupo de ciclistas em parque no Recife, levam 3 bicicletas e jogam outras 4 no rio "A gente estava de boa, estávamos até falando de ir embora e, minutos depois, eu só ouço 'deita e fecha o olho", conta Hannah, uma das vítimas

Um passeio de bicicleta com amigos na madrugada dessa quinta-feira (4) se transformou em um assalto à mão armada na parte recém-inaugurada do Parque das Graças, no bairro de mesmo nome, na Zona Norte do Recife.

Dois assaltantes abordaram um grupo de dez pessoas e levaram sete bicicletas, dois celulares, uma câmera GoPro e diversos outros itens pessoais.

Durante a fuga, os assaltantes jogaram quatro bicicletas no Rio Capibaribe e levaram as outras três.

O grupo vítima de assalto foi para o parque após uma partida de "Polo Bike", jogo em que as bicicletas substituem os cavalos usados no esporte.

Para confraternizar após a partida, os amigos decidiram conversar no Parque das Graças. Momentos após a chegada, por volta de uma da manhã, os assaltantes abordaram os ciclistas.

Bicicletas roubadas | Fotos: Cortesia

"A gente estava de boa, estávamos até falando de ir embora e, minutos depois, eu só ouço 'deita e fecha o olho'...Aí eu deitei, fechei o olho e comecei a ouvir o barulho das bicicletas sendo jogadas no rio. Tinha bastante bicicleta ali com a gente", contou Hannah, de 26 anos, dona de uma das bicicletas roubadas.

Ela informou que foram levadas três bicicletas pelos dois assaltantes, outras quatro foram jogadas no rio e três não foram mexidas.

"Levaram a bolsa da minha amiga, que estava com o celular dela. Ela tinha acabado de pagar primeira parcela. Levaram a bolsa de outro cara que tinha o celular dele e uma GoPro e levaram a bolsa de uma outra amiga minha", relatou a vítima.

Hannah suspeita que os assaltantes tenham jogado as bicicletas no rio para impedir a perseguição, mas confessou que o grupo não fez menção a correr atrás da dupla.

"A gente não correu atrás deles, obviamente não iríamos muito longe e porque o cara estava com uma arma", contou.

Antes de assaltar o grupo de ciclistas, os assaltantes abordaram três homens que estavam em uma área próxima.

"Tinham três caras também no píer. Esses três caras no canto falaram que abordaram eles, mas eles não tinham nada. Aí vieram para a gente", contou Hannah.

O grupo tentou recuperar as bicicletas dentro do rio após o ocorrido, mas o resgate só foi possível horas depois, graças a um serviço de pesca magnética que foi contratado. As quatro bicicletas jogadas no Capibaribe foram recuperadas.

Bicicletas sendo retiradas do Rio Capibaribe por pesca magnética / Cortesia

Para encontrar as outras bicicletas e pertences levados foram feitos Boletins de Ocorrência na delegacia próxima, por volta das 4h da manhã da quinta.



Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que constatou a ocorrência e encaminhou o efetivo, que realizou incursões no local e adjacências, mas não localizou os suspeitos. "As rondas foram intensificadas no bairro, no sentido de incrementar as ações preventivas", afirmou a PMPE.



A corporação também destacou que o policiamento na Zona Norte do Recife, especificamente nas Graças, é realizado diuturnamente pelo 13° BPM através do Policiamento Ostensivo Geral, realizado por guarnições táticas, na ação de presença e pontos de bloqueios, "atuando a fim de reforçar a segurança pública do local".



A Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou caso. As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do ocorrido.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO ONGs advertem que é quase impossível trabalhar em Gaza