CRIME Ladrões roubam ouro antigo do Museu Nacional da Síria, segundo diversas fontes Roubo teria ocorrido na madrugada do domingo (9) pra segunda (10)

Ladrões roubaram vários lingotes de ouro antigos do Museu Nacional de Damasco, o museu mais importante da Síria, informaram uma fonte das forças de segurança e uma fonte próxima à administração do museu à AFP nesta terça-feira (11).

O roubo ocorreu na madrugada de domingo para segunda-feira, segundo essas fontes. O museu, que escapou da devastação da guerra civil que assolou o país entre 2011 e 2024, abriga obras inestimáveis do rico patrimônio histórico e antigo da Síria.

Segundo uma fonte próxima à administração do museu, "seis peças foram roubadas da ala 'clássica'", uma das seções mais importantes do estabelecimento, que abriga artefatos helenísticos, romanos e bizantinos de importantes sítios arqueológicos da Síria.

Trata-se de "lingotes de ouro", acrescentou a fonte, sem especificar a idade das peças.

Uma fonte das forças de segurança confirmou o roubo.

Ao ser contactada pela AFP, a administração do museu se recusou a comentar. "O museu está fechado por motivos de segurança e reabrirá na próxima semana", disse um funcionário sob condição de anonimato.

As autoridades sírias não confirmaram o roubo até o momento.

Durante a guerra civil síria, que começou em 2011, um grande número de artefatos de regiões afetadas pela violência foram transferidos para o museu para serem armazenados.

Diversos sítios arqueológicos foram bombardeados durante o conflito; também houve saques em museus, com o roubo de dezenas de milhares de peças arqueológicas, o que rendeu milhões de dólares aos traficantes.

