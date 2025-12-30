A- A+

ROUBO Ladrões usam furadeira para roubo milionário em banco alemão Os autores do crime estão foragidos

Ladrões roubaram dinheiro e objetos de valor avaliados em aproximadamente 30 milhões de euros (R$ 196,7 milhões) após arrombarem o cofre de um banco alemão com uma furadeira de grande porte, informou a polícia nesta terça-feira (30).

O roubo na cidade de Gelsenkirchen, no oeste do país, foi realizado por ladrões que abriram mais de 3.000 cofres contendo dinheiro, ouro e joias, segundo a polícia. Os autores do crime estão foragidos.

Com uma quantia assegurada de 10.000 euros (R$ 65,5 mil) por cofre, em média, os investigadores estimam que os prejuízos cheguem a cerca de 30 milhões de euros.

O banco permaneceu fechado nesta terça-feira "por motivos de segurança", pois vários clientes, preocupados com seus bens, se reuniram esta manhã em frente ao banco e fizeram "ameaças" aos funcionários.

Em um vídeo publicado pelo jornal popular Bild é possível ver dezenas de pessoas tentando forçar a entrada no edifício, apesar da presença da polícia.

A situação se acalmou no começo da tarde, detalhou um porta-voz policial.

O método empregado no roubo desconcertou os investigadores, pois os ladrões fizeram um buraco na sala dos cofres usando uma furadeira gigante. "É como no filme 'Onze Homens e um Segredo", resumiu a fonte policial. "Tudo transcorreu de forma muito profissional", acrescentou.

Os ladrões "aproveitaram a tranquilidade do Natal", assinalou um comunicado anterior, visto que o banco permanece fechado nesta época.

A investigação está em curso, enquanto a identidade dos autores do roubo e o momento exato do crime não tenham sido revelados.

Segundo a polícia, testemunhas teriam visto vários homens durante a madrugada de sábado para domingo com sacolas grandes na escadaria de um estacionamento próximo.

Um Audi preto com placa roubada, dirigido por indivíduos encapuzados, saiu desse mesmo estacionamento na primeira hora da manhã de segunda-feira, segundo imagens de câmeras de vigilância revisadas pela polícia.

O roubo foi descoberto na segunda-feira, graças a um alerta de incêndio recebido pelos bombeiros.

