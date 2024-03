A- A+

MUNDO Lady Ghika: quem é a mulher de major-general que substituiu Kate Middleton em evento real Kate Middleton é coronel honorário do regimento irlandês, que celebrou dia de São Patrício, padroeiro do país, nesta segunda-feira

Enquanto as especulações sobre o estado de saúde da princesa de Gales, Kate Middleton seguem, a nobre britânica, afastada de suas funções até a Páscoa, foi substituída pela mulher de um general em um evento real. Oficialmente, segundo o Palácio de Kesington, Kate se recupera de uma cirurgia feita em janeiro. O motivo que levou a princesa a realizar o procedimento não foi revelado.

A princesa de Gales é coronel honorário da Guarda Irlandesa, que realizou, nesta segunda-feira, seu tradicional desfile de São Patrício, padroeiro da Irlanda. Por conta de seu estado de saúde, ela foi substituída por Lady Ghika, casada com o major-general Sir Chris Gika, comandante do regimento.

"Feliz dia de St.Patrick! Aqui está uma prévia do ensaio do @irish_guards para seu desfile anual. Sláinte (saúde, em irlandês) a todos os que comemoram hoje!", publicou o perfil oficial do príncipe e da princesa de Gales, neste domingo. Veja abaixo:





Happy St Patrick’s Day! Here’s a sneak peak of the @irish_guards rehearsing for their annual parade. Sláinte to all those celebrating today! pic.twitter.com/g45OPxB2Mc — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 17, 2024

Durante a cerimônia, Lady Ghika distribuiu trevos, planta símbolo do país, para os militares do regimento. Mascote da Guarda Irlandesa, o cão Seamus, da raça Lébrel irlandês, também recebeu um ramo, colocado em sua coleira de prata.

Kate Middleton assumiu, em 2023, a função de coronel honorário que era do seu marido, o príncipe William. Ao final da cerimônia, o regimento deu três vivas em homenagem à Kate e uma ao major-general Chris Ghika e sua mulher.

A princesa de Gales foi vista aparentando estar "feliz, saudável e relaxada", durante uma visita a uma loja, no fim de semana. Kate Middleton, segundo o site Daily Mail, estava acompanhada do príncipe William.





O casal passeou por um de seus locais favoritos, a cerca de um quilômetro de sua casa de campo em Windsor, no sábado, depois de terem acompanhado os três filhos - George, de 10 anos; Charlotte, de oito; e Louis, de cinco - praticarem esportes.

A aparição de Kate na loja The Windsor Farm Shop pode servir como um sinal encorajador aos súditos britânicos, que têm ficado cada vez mais preocupados com a saúde da princesa, em meio a um tsunami de especulações sobre sua condição desde que passou por uma cirurgia abdominal.

Uma testemunha narrou a outro periódico, o The Sun: "Depois de todos os rumores que estavam circulando, fiquei chocado ao vê-los lá. Kate estava fazendo compras com William e ela parecia feliz e parecia bem. As crianças não estavam com eles, mas é um bom sinal de que ela estava saudável o suficiente para ir às compras".

