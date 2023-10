Uma homenagem ao querido, saudoso e bem-humorado Laerison Ferreira Costa (Ferreirinha)

A- A+

O querido Ferreirinha encantou-se, foi embora, Deus levou.



Sou bezerro novo no pasto no tratamento de diálise, daí reconhecer que, por direito adquirido pela longa convivência, os seus mais próximos amigos são: o Coronel Edimilson, Dona Gerlane, Seu Moisés, Oscar, Dr. Neidson, Raul, Severino e outros não menos amigos.



Ele era cirúrgico no seu extraordinário senso de humor, nenhum de nós prestávamos, não valíamos nada, sobretudo Raul, e isso era um carinhoso elogio no seu requintado mundo de expressão.



O último São João, na UNINEFRON, foi espetacular.



Ele disse que a uma mulher bonita daria roupa lavada, comida sofisticada, um carro novo, uma linda casa e viagens ao exterior. Foi uma onda. Mas foram logo avisando que ele só queria bonita e loira, o que eliminou muitas.



Pensei em apresentar minha irmã divorciada a ele, o que seria uma grande perda de tempo.



Na terra existem anjos, daqueles bem do bem, que o Senhor encaminha para cuidar de cada um de nós, acredito nisso. Mesmo os infames e caídos tem seu anjo da guarda, que aponta o caminho da redenção e da salvação, de ser bom. Isto será melhor posto e explicado pelo pastor Moisés, não tenho capacidade e conhecimento para traduzir.



Não tenho ainda um ano do tratamento de diálise na Clínica UNINEFRON, onde somos tratados com carinho e responsabilidade por todo o quadro, do mais simples ao mais graduado, todos anjos, no dizer do querido Ferreirinha. Anjos do céu, todos de branco.



Desconfio, já vou logo dizendo que é verdade, que Ferreirinha era um anjo risonho, brincalhão e tirador de onda com os seus amigos seres humanos, pobres seres humanos.



Deus recolheu seu anjo que cumpriu missão aqui na terra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ter convivido com o seu anjo LAERISON FERREIRA COSTA, o FERREIRINHA. Foi ótimo, foi um grande presente que todos nós recebemos.

