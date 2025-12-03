A- A+

ATIVOS RUSSOS Lagarde alerta que proposta da UE para uso de ativos russos pode violar mandato do BCE "Não podemos funcionar como um mecanismo de segurança das responsabilidades dos Estados-membros da UE", declarou a presidente do BC

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, defendeu que a proposta da União Europeia (UE) de utilizar ativos russos congelados para financiar a Ucrânia é "complexa" e pode violar seu mandato, em rodada de perguntas e respostas durante testemunho no Comitê de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu, nesta quarta-feira, 3.

"Não podemos funcionar como um mecanismo de segurança das responsabilidades dos Estados-membros da UE. Não estamos recusando a proposta, mas não podemos nos comprometer com ela", explicou a dirigente.

Para Lagarde, os líderes europeus devem verificar até mesmo se a proposta pode causar instabilidade financeira, bem como "se a lei internacional está sendo respeitada". "Espero que seja possível ajudar a Ucrânia, mas não ignorando o tratado e o imperativo da estabilidade financeira. Eu tenho certeza que existem outras maneiras de ajuda, mas não temos que violar o mandato", acrescentou.

Veja também