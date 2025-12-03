Qua, 03 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta03/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ATIVOS RUSSOS

Lagarde alerta que proposta da UE para uso de ativos russos pode violar mandato do BCE

"Não podemos funcionar como um mecanismo de segurança das responsabilidades dos Estados-membros da UE", declarou a presidente do BC

Reportar Erro
A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine LagardeA presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, defendeu que a proposta da União Europeia (UE) de utilizar ativos russos congelados para financiar a Ucrânia é "complexa" e pode violar seu mandato, em rodada de perguntas e respostas durante testemunho no Comitê de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu, nesta quarta-feira, 3.

"Não podemos funcionar como um mecanismo de segurança das responsabilidades dos Estados-membros da UE. Não estamos recusando a proposta, mas não podemos nos comprometer com ela", explicou a dirigente.

Leia também

• Nenhum compromisso alcançado sobre os territórios ocupados na Ucrânia após reunião Rússia-EUA

• Petróleo fecha em queda, de olho em possível distensão entre Rússia e Ucrânia

• Taxas de juros da zona do euro estão próximas de nível "neutro", diz dirigente do BCE

Para Lagarde, os líderes europeus devem verificar até mesmo se a proposta pode causar instabilidade financeira, bem como "se a lei internacional está sendo respeitada". "Espero que seja possível ajudar a Ucrânia, mas não ignorando o tratado e o imperativo da estabilidade financeira. Eu tenho certeza que existem outras maneiras de ajuda, mas não temos que violar o mandato", acrescentou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter