Lagartixa fica presa em fresta de concreto e é resgatada por casal em Candeias; vídeo viraliza
Resgate aconteceu nesse domingo (22) e foi realizado pelo tatuador Netto Caúla e sua namorada, Isabelle Medeiros
Uma lagartixa foi resgatada após ficar presa na fresta de concreto, na entrada de um condomínio residencial no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.
O resgate aconteceu nesse domingo (22) e foi realizado pelo tatuador Netto Caúla e sua namorada, Isabelle Medeiros. O momento foi gravado em vídeo que viralizou nas redes sociais.
"Eu e minha namorada fomos ao mercado e na saída do nosso prédio vimos a lagartixa presa numa fresta, provavelmente já estava há um tempo presa. Ela estava imóvel, como se estivesse cansada de tentar sair", afirmou Netto, em entrevista à Folha de Pernambuco.
Segundo o tatuador, a estrutura onde o animal estava preso é uma tampa de concreto, possivelmente de esgoto. A dificuldade para retirar a lagartixa exigiu cuidado para evitar ferimentos.
Leia também
• Evento no Recife reúne gestores governamentais para apresentar projetos e fortalecer gestão pública
• Carreta da Mulher oferece exames gratuitos no Recife, Jaboatão, Caruaru e Ouricuri nesta semana
• Mulher cai de cavalo, sofre traumatismo craniano e é transferida de helicóptero para o Recife
"Primeiro, tentamos tirar com a mão, mas ela estava muito presa e ficamos com medo de machucá-la, então pegamos uma ferramenta em casa e fizemos o resgate", afirmou o tatuador.
Para o resgate, o casal utilizou uma chave de fenda, um palito de churrasco e um pedaço de fio, que foi amarrado ao corpo da lagartixa.
"Demos uma ajudinha e decidimos filmar para guardar o momento. Não sabíamos que iria ter toda essa repercussão", afirmou o tatuador. O vídeo conta com mais de três milhões de visualizações no Instagram.