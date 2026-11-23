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Uma lagartixa foi resgatada após ficar presa na fresta de concreto, na entrada de um condomínio residencial no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



O resgate aconteceu nesse domingo (22) e foi realizado pelo tatuador Netto Caúla e sua namorada, Isabelle Medeiros. O momento foi gravado em vídeo que viralizou nas redes sociais.



"Eu e minha namorada fomos ao mercado e na saída do nosso prédio vimos a lagartixa presa numa fresta, provavelmente já estava há um tempo presa. Ela estava imóvel, como se estivesse cansada de tentar sair", afirmou Netto, em entrevista à Folha de Pernambuco.



Segundo o tatuador, a estrutura onde o animal estava preso é uma tampa de concreto, possivelmente de esgoto. A dificuldade para retirar a lagartixa exigiu cuidado para evitar ferimentos.

"Primeiro, tentamos tirar com a mão, mas ela estava muito presa e ficamos com medo de machucá-la, então pegamos uma ferramenta em casa e fizemos o resgate", afirmou o tatuador.



Para o resgate, o casal utilizou uma chave de fenda, um palito de churrasco e um pedaço de fio, que foi amarrado ao corpo da lagartixa.



"Demos uma ajudinha e decidimos filmar para guardar o momento. Não sabíamos que iria ter toda essa repercussão", afirmou o tatuador. O vídeo conta com mais de três milhões de visualizações no Instagram.

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