Teiú Lagarto de quase dois metros é solto em baile funk, em comunidade do Rio Animal da espécie Teiú foi flagrado andando em cima de palco durante show

Um lagarto da espécie Teiú (Salvator marinae) foi filmado andando em cima de palco durante a realização de um baile funk, na comunidade Nova Holanda, na Zona Norte do Rio de Janeiro.



No vídeo que repercutiu na internet nesta segunda-feira, um homem aparece segurando o animal de quase dois metros, de forma truculenta e o sacode como se estivesse portando uma arma. Em seguida, o rapaz coloca em cima do palco o animal, que anda sobre a estrutura montada para um show.

A filmagem gerou revolta nas redes sociais. A Polícia Civil afirmou que vai analisar as imagens para tentar identificar o homem que aparece com o animal no colo. Segundo o delegado Wellington Vieira, da Delegacia de Meio Ambiente (DPMA), o caso configura crime ambiental já que o animal foi exporto a condições de maus-tratos.

— Para ter um animal silvestre a pessoa tem que ter autorização do Ibama. Colocar um animal naquelas condições é um caso bem característico de maus tratos — afirmou o delegado.

Essa espécie de vertebrado vivem principalmente áreas de campo e poças. Não apresentam risco e se alimentam de insetos, pequenos vertebrados, ovos e frutos. Além disso, lagartos da espécie teiú medem cerca de 50 centímetros, mas podem chegar até dois metros considerando o comprimento da calda. Sendo considero o maior lagarto brasileiro.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que não foi acionada para nenhuma ocorrência na região.

