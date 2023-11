Lago Kealia, no Havaí, fica rosa por excesso de sal; entenda

A- A+

Um lago localizado em Mauí, no Havaí, ficou rosa há algumas semanas. Não levemente rosa, mas um rosa de tom forte e opaco, digno do filme da Barbie. Até o momento, a principal suspeita é de que o lago tenha sido povoado por bactérias que proliferam em ambientes de alta salinidade.



O Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos está monitorando a coloração modificada do lago desde o dia 30 de outubro para identificar as causas da mudança na coloração no principal lago da região pantanosa de Mauí.

Conforme o órgão, a salinidade na saída do Lago Kealia é o dobro da salinidade da água do mar. Essa quantidade de sal tornaria o ambiente propício para a proliferação de halobactérias (bactérias que, por definição, dependem de um ambiente altamente salino para sua sobrevivência).

A presença de algas tóxicas, como as que produzem as marés vermelhas, foi descartada pela equipe de pesquisa.

Apesar disso, foi recomendado o distanciamento do lago, a suspensão de banhos e consumo de peixes do local. Animais de estimação também não devem ser incentivados a baber água do ambiente.

Diversas espécies de ave migram para o Lago Kealia anualmente

O lago Kealia é um habitat úmido que recebe mais de 30 espécies de aves limícolas, aquáticas e patos migratórios.

A preservação do ambiente mantém boa parte da vida selvagem local. Além de compreender a motivação para a mudança na coloração da água, o Serviço de Pesca e Vida Selvagem visa identificar se a nova coloração causa alguma mudança negativa na vida dos animais.

