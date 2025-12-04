A- A+

EM DEBATE Lágrimas, irritação na córnea e ardência intensa: o que o spray de pimenta faz nos olhos Sintomas como ardor na garganta e tontura também podem surgir

O spray de pimenta se tornou centro do debate nacional após o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sancionar no dia 26 de novembro a lei que autoriza o uso e a comercialização desse produto para autodefesa feminina no estado.

O que é o spray de pimenta?

O spray de pimenta é um gás lacrimogêneo, ou seja, é um composto químico que contém capsaicina em sua composição. Na fabricação, é adicionado oleoresin capsicum, extrato oleoso de pimenta obtido a partir de frutos secos de pimentas vermelhas.

O que o spray de pimenta faz nos olhos?

Ao primeiro contato da substância aerosol com os olhos, ela causa produção de lágrimas, irritação na córnea e ardência intensa. Durante o período em que o produto age nos olhos, esfregá-lo com as mãos pode causar arranhões no globo ocular ou lesões na córnea de forma temporária.

Outros efeitos no corpo

Além disso, os seguintes sintomas podem surgir:

Tosse seca ou chiado no peito;

Falta de ar ou incapacidade de respirar corretamente;

Ardor na garganta;

Dor no peito;

Vontade de vomitar;

Corrimento nasal;

Falta de ar;

Pânico;

Incapacidade de falar;

Tontura;

Perda de consciência; e

Erupções cutâneas, bolhas ou queimaduras em contato com a pele.

