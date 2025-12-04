Lágrimas, irritação na córnea e ardência intensa: o que o spray de pimenta faz nos olhos
Sintomas como ardor na garganta e tontura também podem surgir
Leia também
• Spray de pimenta: especialistas veem riscos no uso para defesa pessoal, liberado por lei no RJ
• Cláudio Castro autoriza venda de spray de pimenta para mulheres em farmácias do Rio
• Spray de pimenta e armas de choque ganham força
O spray de pimenta se tornou centro do debate nacional após o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sancionar no dia 26 de novembro a lei que autoriza o uso e a comercialização desse produto para autodefesa feminina no estado.
O que é o spray de pimenta?
O spray de pimenta é um gás lacrimogêneo, ou seja, é um composto químico que contém capsaicina em sua composição. Na fabricação, é adicionado oleoresin capsicum, extrato oleoso de pimenta obtido a partir de frutos secos de pimentas vermelhas.
O que o spray de pimenta faz nos olhos?
Ao primeiro contato da substância aerosol com os olhos, ela causa produção de lágrimas, irritação na córnea e ardência intensa. Durante o período em que o produto age nos olhos, esfregá-lo com as mãos pode causar arranhões no globo ocular ou lesões na córnea de forma temporária.
Outros efeitos no corpo
Além disso, os seguintes sintomas podem surgir:
- Tosse seca ou chiado no peito;
- Falta de ar ou incapacidade de respirar corretamente;
- Ardor na garganta;
- Dor no peito;
- Vontade de vomitar;
- Corrimento nasal;
- Falta de ar;
- Pânico;
- Incapacidade de falar;
- Tontura;
- Perda de consciência; e
- Erupções cutâneas, bolhas ou queimaduras em contato com a pele.