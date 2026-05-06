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RECIFE Laje de oficina desaba no Recife; idoso fica preso nos escombros e é socorrido para hospital Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que atuou na ocorrência e enviou cinco viaturas

A laje de uma oficina no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife, desabou na tarde da terça-feira (5). Um idoso de 67 anos estava no local, ficou preso nos escombros e precisou ser socorrido para um hospital.

Em imagens aéreas cedidas à Folha de Pernambuco, é possível ver o estrago deixado pelo desabamento: a estrutura foi totalmente deteriorada, e o estabelecimento ficou tomado por entulho.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) atuou na ocorrência e enviou cinco viaturas.

"No local, as equipes realizaram o resgate de uma vítima que estava sob os escombros e socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)", completou a corporação.

De acordo com o Samu, a vítima foi encaminhada para o Hospital Unimed III, no Recife. Ainda não há confirmação sobre seu estado de saúde.

Oficina é interditada

Procurada pela reportagem, a Defesa Civil do Recife informou que foi acionada para uma vistoria no local. Por conta do desabamento, o estabelecimento foi interditado.

"A estrutura deve permanecer desocupada até a remoção dos escombros acompanhada por profissional habilitado ou empresa especializada" afirmou a Defesa Civil.

"A população deve acionar a Defesa Civil pelos telefones 0800-0813400 e 3036-4873, ou pelo Conecta Recife. O atendimento é gratuito e acontece 24h por dia", completou.



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