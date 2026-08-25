Laje é construída entre fios na cidade de Goiana; prefeitura embarga obra e vai pedir demolição
Vídeo mostra fiação atravessando o imóvel em construção
A construção inusitada de uma laje entre fios na cidade de Goiana, na Zona da Mata de Pernambuco, circula nas redes sociais.
O vídeo, gravado por um motorista que passava pelo local, mostra a fiação atravessando o imóvel em construção, localizado na Avenida Dilermando de Barros, no Loteamento Boa Vista.
Na gravação é possível ver os fios, que estão suspensos por postes, passando pela abertura de uma janela, entrando na laje em construção e saindo pelo buraco de uma parede aos fundos.
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Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras de Goiana informou que a construção foi embargada por não ter licença para execução da obra.
"Diante da irregularidade, a Secretaria adotará as medidas administrativas cabíveis e solicitará a demolição da construção, conforme a legislação municipal vigente", destacou a gestão.
Questionada pela Folha de Pernambuco, a Neoenergia informou que os fios que aparecem no vídeo são de telefonia.