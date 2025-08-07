A- A+

Agreste Lajedo: grave colisão entre ambulância do Samu e caminhonete deixa um morto e feridos na BR-423 Suspeita é que a caminhonete tenha acessado a contramão da rodovia, colidindo frontalmente com a viatura do Samu

Uma colisão envolvendo uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Águas Belas, uma caminhonete S10 e um caminhão-cegonha deixou um homem morto no Agreste de Pernambuco, na noite dessa quarta-feira (5).

Ambulância ficou parcialmente destruída | Foto: PRF/Divulgação

O acidente aconteceu no quilômetro 53 da BR-423, no município de Lajedo, por volta das 18h40. Segundo o Polícia Rodoviária Federal (PRF), a primeira colisão envolveu o veículo do Samu e a caminhonete.



A suspeita da corporação é que a caminhonete tenha acessado a contramão da rodovia, colidindo frontalmente com a viatura. Na sequência, um caminhão-cegonha também se envolveu no sinistro de trânsito.

Condutor do caminhão-cegonha não ficou ferido | Foto: PRF/Divulgação

Com a colisão, o passageiro da caminhonete não resistiu e morreu no local, já o motorista da S10 ficou ferido na perna, sendo encaminhado a uma unidade de saúde de Lajedo. Um segundo passageiro da caminhonete, que estava no banco de trás, também foi hospitalizado.

Segundo a Prefeitura de Águas Belas, a ambulância envolvida no acidente realizava a transferência de uma paciente com Acidente Vascular Cerebral (AVC) para o Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no Agreste.

A gestão aponta que a caminhonete colidiu após realizar uma ultrapassagem. "No momento da colisão, a ambulância estava em sua devida 'mão', e o veículo S10, na contramão", afirmou a prefeitura em nota publicada nas redes sociais.

Na viatura do Samu estavam cinco pessoas, segundo informou a gestão de Águas Belas:

A paciente com AVC, que permaneceu estável e foi transferida com segurança; uma técnica do Samu, que teve um ferimento superficial na cabeça e foi encaminhada a um hospital de Lajedo; o motorista, que sofreu escoriações leves, e um médico, identificado como Thiago, que sofreu um corte no nariz e um trauma na perna, mas está em boas condições.

Também estava na ambulância a acompanhante da paciente. Ela sofreu uma fratura na mão e foi levada ao Hospital Regional do Agreste para avaliação ortopédica.

"Enquanto Governo Municipal, iremos acompanhar a evolução clínica da paciente com AVC, monitorar a recuperação da acompanhante e garantir apoio total à equipe do Samu", destacou, em nota, a Prefeitura de Águas Belas.

A PRF destacou que o condutor do caminhão-cegonha não teve ferimentos. Ele e o motorista da ambulância realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

Além da corporação, também estiveram no local do acidente o Instituto de Criminalística (IC), o Corpo de Bombeiros e o Samu. A Polícia Civil de Pernambuco vai investigar o caso.

