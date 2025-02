Lajedo: homem é preso suspeito de agredir sobrinha de 16 anos com tijoladas na cabeça e mãos

A- A+

Um homem foi preso suspeito de agredir a sobrinha, uma adolescente de 16 anos, com tijoladas, na cidade de Lajedo, no Agreste de Pernambuco.



O crime aconteceu na noite do último domingo (2) e foi confirmado nesta terça (4), pela Polícia Militar do Estado (PMPE).



Segundo a corporação, uma equipe da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar foi acionada para a ocorrência.

No local, a vítima afirmou aos agentes ter sido agredida por tijoladas na cabeça e mãos. Ela foi levada a uma unidade de saúde.



O nome e estado de saúde dela não foram informados.



O suspeito, de 32 anos, foi localizado e encaminhado à Delegacia de Plantão de Garanhuns, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

