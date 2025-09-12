A- A+

Sertão Lajedo: polícia prende nove suspeitos de roubar carga de carne avaliada em R$ 320 mil Caminhão com carne havia sido roubado em Jaboatão dos Guararapes

Nove homens foram presos suspeitos de integrar uma associação criminosa responsável pelo roubo de um caminhão que transportava carne bovina refrigerada, avaliada em R$ 320 mil.

A prisão aconteceu nessa quinta-feira (11), na cidade de Lajedo, no Agreste de Pernambuco, durante a operação Estoque Zero, realizada pelas polícias Civil e Militar do estado.

Agentes da 11ª Companhia Independente da PM e 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns localizaram o galpão utilizado no apoio da prática de receptação de cargas roubadas.

O caminhão com carne havia sido roubado em Escada, na Mata Sul, e foi encontrado com a ajuda do GPS, no Loteamento Vilela, em Lajedo.

Ao chegar ao local, as equipes encontraram o veículo e prenderam nove suspeitos que estavam no local. Dois deles, inclusive, estavam escondidos debaixo do caminhão modelo VW/30.320.

Além de recuperar a carga, avaliada em R$ 320 mil, os agentes localizaram e apreenderam dois aparelhos bloqueadores de sinais, uma balança de precisão, 694g de maconha, um carro Polo Track na cor branca, e duas motos, uma Honda/Biz 125 na cor vermelha e uma Honda/CG 160 Titan EX na cor branca.

Também foram apreendidos oito celulares, sendo alguns deles encontrados dentro da descarga de um vaso sanitário, além de cheques e maquinetas de cartão.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Lajedo para adoção de medidas.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, os envolvidos devem responder por receptação qualificada, associação criminosa e um deles por tráfico de drogas.

