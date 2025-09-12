Sex, 12 de Setembro

Sertão

Lajedo: polícia prende nove suspeitos de roubar carga de carne avaliada em R$ 320 mil

Caminhão com carne havia sido roubado em Jaboatão dos Guararapes

Caminhão com carne havia sido roubado em Escada, na Mata Sul, e foi encontrado em LajedoCaminhão com carne havia sido roubado em Escada, na Mata Sul, e foi encontrado em Lajedo - Foto: PCPE/Divulgação

Nove homens foram presos suspeitos de integrar uma associação criminosa responsável pelo roubo de um caminhão que transportava carne bovina refrigerada, avaliada em R$ 320 mil.

A prisão aconteceu nessa quinta-feira (11), na cidade de Lajedo, no Agreste de Pernambuco, durante a operação Estoque Zero, realizada pelas polícias Civil e Militar do estado.

Agentes da 11ª Companhia Independente da PM e 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns localizaram o galpão utilizado no apoio da prática de receptação de cargas roubadas.

O caminhão com carne havia sido roubado em Escada, na Mata Sul, e foi encontrado com a ajuda do GPS, no Loteamento Vilela, em Lajedo.

Ao chegar ao local, as equipes encontraram o veículo e prenderam nove suspeitos que estavam no local. Dois deles, inclusive, estavam escondidos debaixo do caminhão modelo VW/30.320.

Além de recuperar a carga, avaliada em R$ 320 mil, os agentes localizaram e apreenderam dois aparelhos bloqueadores de sinais, uma balança de precisão, 694g de maconha, um carro Polo Track na cor branca, e duas motos, uma Honda/Biz 125 na cor vermelha e uma Honda/CG 160 Titan EX na cor branca.

Também foram apreendidos oito celulares, sendo alguns deles encontrados dentro da descarga de um vaso sanitário, além de cheques e maquinetas de cartão.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Lajedo para adoção de medidas.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, os envolvidos devem responder por receptação qualificada, associação criminosa e um deles por tráfico de drogas.

