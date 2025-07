A- A+

Agreste Lajedo: polícia resgata criança em situação de abandono, desnutrida e coberta por moscas em operação Pai do bebê, de sexo e idade não informados, é um dos alvos da operação Reset, de combate a estupro de vulnerável e crimes patrimoniais graves

Uma criança em situação de abandono e desnutrição foi encontrada coberta por moscas e resgatada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) durante uma operação na cidade de Lajedo, no Agreste de Pernambuco.



O pai do bebê, de sexo e idade não informados, é um dos alvos da operação Reset, de combate a estupro de vulnerável e crimes patrimoniais graves, deflagrada nessa quinta-feira (17).



Durante a ação, realizada pela 138ª Circunscrição Policial de Garanhuns, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva em diferentes bairros da cidade de Lajedo, resultando na prisão de quatro investigados.



Segundo a PCPE, os investigados são apontados como responsáveis por uma série de arrombamentos a estabelecimentos comerciais e assaltos na região.



Foi durante a operação, coordenada pelo delegado Cledinaldo Menezes Orico, que os policiais da equipe da Delegacia de Lajedo localizaram, em uma casa, o bebê que se encontrava em situação de abandono.

"A criança foi encontrada em estado de saúde debilitado, numa cama, coberto de moscas e cercado de sujeira", afirmou a corporação, destacando que a mãe do bebê havia "fugido" momentos antes da chegada dos policiais.



A criança foi resgatada e encaminhada aos cuidados dos órgãos competentes para receber assistência médica e social.



"Após as formalidades legais, os presos foram apresentados em audiência de custódia. As investigações seguem para identificar outros possíveis envolvidos", destacou a corporação.

