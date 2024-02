Lamborghini é interceptada pela PRF após motorista tentar dar calote de R$ 3,50 em pedágios

A- A+

O motorista de uma Lamborghini Huracan conversível, veículo que pode custar até R$ 4 milhões, foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal, nessa terça-feira (27), após passar em alta velocidade por duas praças de pedágio, na BR-324, na Bahia, sem pagar as tarifas de R$ 3,50.



Além da evasão, o automóvel de luxo estava circulando sem placa e o suposto milionário que tentou dar o calote não possuía sequer carteira de habilitação.



Segundo a PRF, tudo começou quando funcionários da praça de pedágio da concessionária que administra a pista, a ViaBahia, acionaram os policiais, informando sobre um motorista de um carro de luxo de cor vermelha que havia evadido os pedágios de Simões Filho e Amélia Rodrigues.

Com base nas informações, os agentes passaram a monitorar o trecho e foi montado um ponto de bloqueio na BR-101 e, na altura do KM 265, em Santo Antônio de Jesus, os policiais conseguiram interceptar a Lamborghini.



Os policiais descobriram, então, que ele não possuía CNH e que o veículo estava sem as placas. De acordo com a PRF, foram feitas autuações pelas infrações de trânsito constatadas e as multas somaram cerca de R$ 1,5 mil.

