Lámen Godzilla: prato com pata de crocodilo viraliza e gera polêmicas nas redes

Prato taiwanês com mais de 40 especiarias naturais, o Godzilla Crocodile Fish Ramen viralizou pelo seu acompanhamento principal: uma pata de crocodilo inteira.

A iguaria é feita pelo restaurante Nu Wu Mao Kuei e gerou vários comentários nas redes sociais sobre o quão excêntrica é.

Localizado na cidade de Douliu, no condado de Yunlin, em Taiwan, o prato faz parte de uma edição limitada do cardápio. E quem quiser experimentar precisa reservar com três dias de antecedência. O prato, inclusive, não está disponível para entrega e deve ser degustado no local.

Muitos consumidores apontaram que o sabor da carne do animal se assemelha muito ao de galinha.

Além dos acompanhamentos comuns, como ovo de codorna, broto de bambu e milho, o prato também conta com partes de tubarão, custando um total de 1500 yuan, que, na cotação atual, estaria avaliado em cerca de R$ 230.

Caso a pessoa só queira fazer uma foto, é preso desembolsar, além do valor do prato, também 15 yuan (R$ 10), valor da "taxa de desperdício".

O prato divide opiniões

Apesar da excentricidade da iguaria para o Ocidente, o dono do restaurante afirma que a carne de crocodilo é bastante requisitada, sendo o seu fornecimento da proteína originado de uma fazenda em uma cidade próxima.

Muitos internautas apresentaram curiosidade em conhecer a comida, já outros sentiram pena dos animais, já que, mesmo sendo um réptil, um crocodilo não é capaz de regenerar um membro inteiro. O animal consegue apenas "reconstruir" uma parte da cauda, mas de forma limitada.

Em pesquisas recentes, como a feita pela Universidade do Estado do Arizona (ASU), já foi constatado que, mesmo com a capacidade de regenerar a cauda, o membro formado é uma espécie de esqueleto cartilaginoso, ou seja, sem nenhum osso.

Por conta dessa condição, de apenas gerar um membro de cartilagem, sem músculo esquelético nem osso, os crocodilianos não conseguem formar um membro como pernas, o que caracteriza a morte do animal.

Esse ponto foi questionado pelos internautas ao restaurante em comentários nas redes sociais, mas sem nenhum pronunciamento por parte do estabelecimento.

