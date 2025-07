Recife: Operação Lâmina Zero apreende mais de 200 objetos perfurocortantes na Zona Sul

A- A+

Mais de 200 objetos perfurocortantes foram apreendidos pela Operação Lâmina Zero na Zona Sul do Recife. O balanço, divulgado pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) nessa terça-feira (8), corresponde ao segundo trimestre deste ano, período de abril a junho.



Entre os objetos apreendidos, estão facas, estiletes e tesouras, totalizando 207 unidades.

O levantamento também mostra que a ação resultou em 606 abordagens e cumprimento de dois mandados de prisão, bem como na localização de uma tornozeleira eletrônica rompida.

"A Operação Lâmina Zero foi criada em agosto de 2023, diante de um cenário de aumento nos crimes contra o patrimônio e lesão corporal através do uso de armas brancas e objetos perfurocortantes. O objetivo é aumentar a prevenção e a segurança na incidência dessas modalidades criminosas. Ao longo dos anos, seguimos intensificando as ações, com resultados expressivos a cada operação", pontuou o comandante do 19° Batalhão da Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Davidson Michel.

A operação é realizada por equipes do 19º BPM, com apoio de órgãos municipais. Durante a ação, os policiais fazem abordagens para verificar armas brancas. Os parceiros, por sua vez, recolhem os entulhos que ficam nas calçadas, contribuindo, assim, com a zeladoria urbana.

A PMPE ainda explica que os objetos perfurocortantes retirados das ruas são direcionados para uma empresa de ferro-velho que realiza a reciclagem das peças, não retornando mais para as ruas.

