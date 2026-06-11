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Tecnologia Lançado em 2019, iPhone 11 não foi aposentado e se tornará o mais longevo da história da Apple Modelo será o primeiro a receber oito versões do iOS, o sistema operacional da marca

Com o lançamento do iOS 27, havia a expectativa de que iPhone 11 fosse aposentado. Mas, não foi isso o que aconteceu — ao contrário. O aparelho lançado em 2019 não apenas será atualizado, como também passará a ostentar o título do modelo mais longevo da história, chegando a oito versões principais do sistema operacional contra sete de iPhone 6S, iPhone SE (1ª geração) e a família XS/XR. Alguns fatores ajudam a explicar como o celular, que ainda faz sucesso no Brasil, chegou tão longe.

Para muitos especialistas, a versão deste ano do sistema operacional foi criada como uma espécie pacotão de ajustes para o foi lançado no ano passado, com o iOS 26. Então, a companhia determinou que as suas equipes de engenharia deveriam buscar qualquer melhoria — ainda que fossem mínimas — para tornar a experiência mais rápida e responsiva.

A ideia era somar pequenos saltos em áreas específicas que, isoladamente, parecem insignificantes, mas que, no agregado, aumentavam a performance do aparelho — qualquer ganho de 50 milissegundos ou 100 milissegundos importava. O projeto de melhorar modelos mais novos de iPhone logo encontrou seu caminho em versões mais antigas. “ Apple encontrou um jeito de levar o iOS 27 a modelos antigos até o iPhone 11", afirmou na apresentação Craig Federighi, vice-presidente sênior de engenharia de software da companhia.

Ao GLOBO, um engenheiro da companhia contou que foram feitas pequenas economias de memória (de 3 a 5 megabytes por recurso) em diversas áreas do sistema. No agregado, essas reduções liberam uma quantidade significativa de RAM, o que é vital para um aparelho com menos recursos. O iPhone 11 padrão tem 4 GB de RAM contra 12 GB do iPhone 17 na versão padrão.



A mudança técnica mais significativa foi a inclusão de uma versão avançada do CPU Scheduler, que opera nas entranhas do sistema operacional, gerenciando todas as tarefas do aparelho, como abrir um menu ou editar uma foto. O componente funciona priorizando o trabalho imediato para que os processos que ocorrem em segundo plano não interfiram na fluidez do aparelho.

Essa atualização visa garantir que, mesmo realizando muitas tarefas simultâneas que exigem processamento intenso, o sistema execute o trabalho. Por ser um dispositivo com recursos de CPU e memória mais limitados do que modelos recentes, o iPhone 11 tem no CPU Scheduler um caminho importante para otimizar o uso do hardware.

Recursos limitados

Outra maneira de entender como iOS 27 chegou ao iPhone 11 é que o aparelho já não era compatível com a Apple Intelligence, a plataforma de inteligência artificial (IA) da empresa que trouxe algumas das principais novidades deste ano.

Os recursos só funcionam a partir do iPhone 15 Pro, que tem o chip A17 Pro — o iPhone 11 tem o processador A13 Bionic. O mesmo vale para a nova assistente Siri AI, que também só opera a partir do iPhone 15 Pro. Ou seja, na prática, o iPhone 11 já não tem as mesmas capacidades de outros celulares da Apple há dois anos.

Por outro lado, a companhia consegue ainda trabalhar pequenos quesitos de performance em vez de tornar obsoleto um dos modelos de iPhone mais populares do Brasil, o que gera simpatia entre os fãs. Durante três anos seguidos (2023 a 2025), ele figurou na lista de aparelhos mais vendidos da Trocafone, plataforma de comercialização de celulares usados, uma indicação da sua popularidade e valor de revenda prolongado.

Quais aparelhos vão receber o iOS 27?

Segundo a Apple, esses são os modelos que vão receber o novo sistema operacional:

iPhone 17e

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 mini

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (segunda e terceira geração)

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