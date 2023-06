A- A+

espaço Lançamento do 1º foguete espanhol é abortado após problema técnico "de última hora"; vídeo Voo inaugural foi interrompido ao fim da contagem regressiva

O voo inaugural do primeiro foguete desenvolvido na Espanha foi abortado ao fim da contagem regressiva por causa de um problema técnico "de última hora", anunciou a startup PLD Space.

O lançamento do Miura-1 na província de Huelva, no sudoeste espanhol, foi "abortado automaticamente" porque alguns dos umbilicais — usados para fornecer energia e combustível aos foguetes — não foram liberados como deveriam, explicou o cofundador da companhia Raul Torres.

"Vamos analisar os dados para ter mais informações", acrescentou Torres, pelo Twitter.

Foi o segundo cancelamento do voo. O lançamento estava inicialmente agendado para 31 de maio, mas foi adiado em razão de ventos fortes.

Segundo a companhia, o foguete de 12 metros de altura não tem força o suficiente para furar a órbita, mas poderia voar a 100 quilômetros da Terra. O lançamento, abortado no sábado, tinha o objetivo de levar uma carga útil para experiências em microgravidade, mas principalmente abrir o caminho para um programa espacial mais robusto no país, com quatro missões por ano. Cerca de 70% dos componentes desenvolvidos internamente para o Miura-1 serão utilizados para o Miura-5, um foguete de 35 metros de altura.

¡¡ABORTO durante la ignición!! El cohete MIURA-1 no ha podido despegar el día de hoy, pero se encuentra seguro en la plataforma pic.twitter.com/AlbuabzTux — Frontera Espacial (@FronteraSpacial) June 17, 2023

Ao visitar o local de lançamento do foguete em março, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, disse a jornalistas que compartilhava do sonho da PLD Space de "colocar a Espanha na vanguarda [da] indústria de transporte espacial".

Ainda não há informações sobre quando a startup tentará lançar o foguete novamente.

