A- A+

LITERATURA Lançamento do livro autoral de Isabella de Roldão reúne amigos, família e políticos no Recife Evento aconteceu nesta quarta-feira (17) e contou com a participação do presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro; e do prefeito do Recife

“Sou mulher que já fui sem saber. Sou a que escreve hoje com a alma nas mãos. Sou uma mulher no mundo”, é assim que Isabella de Roldão se descreveu durante o lançamento do seu primeiro livro autoral: Diário de uma mulher no mundo.

O evento aconteceu na tarde desta quarta-feira (17), no lounge do empresarial Moinho, Bairro do Recife. Além de amigos e familiares, o momento também contou com a participação do presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro; do Prefeito do Recife, João Campos; e de outras figuras do meio político e social da cidade.

Para a ex-vice-prefeita da capital pernambucana e atual secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do município, a experiência foi a realização de um sonho antigo.

"É uma alegria, eu estou realizando um sonho que começou tem tempo, mas foi se materializando desde 2017 e hoje, efetivamente, ele toma corpo e se torna realidade. O Diário de uma Mulher no Mundo não trata das mulheres geograficamente espalhadas pelo mundo, mas trata dessa geografia do ser mulher das diversas áreas e situações que a gente vive. Compartilhar um pouquinho da minha vida é uma alegria muito grande. Então, eu sou só gratidão", ressaltou.

Isabella de Roldão ao lado do presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro.Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Isabella de Roldão ao lado do Prefeito do Recife, João Campos e do vice-prefeito, Victor Marques.Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, destacou a felicidade em prestigiar o trabalho de uma amiga de longa data e de também poder celebrar a família da secretária.

“Estou muito feliz de estar aqui porque tenho uma admiração enorme por ela e pela família dela. É uma honra prestigiá-lá nesse momento tão importante e, por via de consequência, também prestigiar a família”.

O prefeito do Recife, João Campos, chegou acompanhado do atual vice, Victor Marques, e falou sobre a oportunidade de ter dividido a sua primeira gestão municipal com Isabella de Roldão.

“Gostaria de parabenizar Bella, pelo trabalho e, agora, com o livro lançado. Para mim é uma alegria a gente ter compartilhado a primeira gestão lado a lado. Ela estava lá, no dia a dia, trabalhando e ajudando o Recife. Eu tenho certeza que o livro deve trazer boas histórias”, afirmou o prefeito.

Apesar de ter uma longa carreira pública, Isabella garantiu, em entrevista prévia à Folha de Pernambuco, que a trajetória política aparece apenas de forma sutil ao longo da narrativa. Para ela, o foco não é trazer bastidores do período em que atuou ao lado do prefeito, mas sim destrinchar outros desafios enfrentados por mulheres dentro desse setor.

"A questão da política na vida das mulheres é de sofrimento, porque muitas vezes a gente está sozinha. Você não encontra parcerias, têm as nossas peculiaridades da maternidade, das funções domésticas, que não são facilmente substituíveis", analisou.

O projeto gráfico do livro conta com a parte visual da artista plástica Ana Veloso, que também participa com um texto de abertura. Ao lado dela, a cantora Nena Queiroga também escreveu para o prefácio. A obra conta ainda com a participação de mulheres na diagramação e edição.

Para a secretária, o texto é um convite à reflexão pelos retalhos de sua vida, atravessando a intensidade de todos os momentos.

"Eu trago um pouco desses desafios de ser mulher nesse lugar de decisão, de muitas vezes precisar se afastar e do sofrimento de ficar longe dos filhos, ao mesmo tempo das alegrias, das conquistas e das possibilidades. É uma coisa bem intensa”.



Veja também