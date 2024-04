A- A+

MAIO AMARELO Lançamento do Movimento Maio Amarelo 2024 acontece nesta terça-feira (30), em Caruaru A abertura acontecerá das 10h às 12h, no Km 57 da BR 104, em frente à Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No local, serão realizadas ações de conscientização

Na próxima terça-feira (30), a cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, sedia o lançamento do Movimento Maio Amarelo 2024. Ação que reúne órgãos federais, estaduais e municipais, além de entidades da sociedade civil, com o objetivo de reduzir a violência nas vias, fortalecer a educação para o trânsito e promover parcerias entre as instituições envolvidas.

A abertura do movimento acontecerá das 10h às 12h, no Km 57 da BR 104, em frente à Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No local, serão realizadas ações de conscientização acerca da vulnerabilidade e responsabilidade de todos os agentes inseridos no trânsito, a partir de abordagens educativas, distribuição de material educativo e palestras em um ônibus adaptado do projeto Cinema Rodoviário.

Além da PRF, participam do lançamento o Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), Autarquia de Mobilidade, Trânsito e Transporte de Caruaru (AMTTC), Serviço Social do Transporte (Sest-Senat) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Sinistros

Em 2023, foram registrados 2999 sinistros de trânsito nas rodovias federais de Pernambuco, que deixaram 3848 feridos e 277 mortes. A principal causa de mortes no trânsito no ano passado foi transitar na contramão, tirou a vida de 53 pessoas e está associada, geralmente, a ultrapassagens inadequadas.



A ausência de reação do condutor aparece em segundo lugar nos registros, e causou a morte de 37 pessoas em 2023. A reação tardia ou ineficiente do condutor, em terceiro, ocasionou 27 mortes, que podem estar associadas à falta de descanso do motorista, uso de celular, e a falta de manter uma distância segura do veículo à frente.



Maio Amarelo

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução de sinistros de trânsito. Em 11 de maio de 2011, a Organização das Nações Unidas (ONU) decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito. Com isso, o mês de maio se tornou referência mundial para balanço das ações no mundo inteiro.



A iniciativa busca colocar em pauta, para a sociedade, o tema trânsito, com foco no estímulo e participação da população, empresas, governos e entidades. O amarelo simboliza atenção e também a sinalização e advertência no trânsito.

