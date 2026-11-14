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Ciência Despedida do REC'n'Play tem multidão reunida no Marco Zero para acompanhar lançamento de foguetes Ao lado do cientista e influenciador Sérgio Sacani, participantes de oficina criaram projéteis feitos com garrafa PET

Crianças, jovens e adultos se reuniram na tarde deste sábado (14) para participar da oficina “Como construir um foguete?”, ministrada pelo cientista, geofísico e influenciador Sérgio Sacani.

Durante a atividade, os participantes aprenderam a construir um modelo de foguete com materiais do dia a dia, como garrafas PET e fitas adesivas, e descobriram como o formato e o equilíbrio influenciam o voo do projétil.

"A ideia surgiu quando eu estive antes, e o pessoal me contou do REC'n'Play e eu pensei: por que não lançar um foguete do Marco Zero? E aí montamos tudo. É legal porque é um foguete de água, você precisa usar a força, precisa ter habilidade para construir o foguete", detalhou o cientista.

Crianças e adultos participaram de oficina de construção de foguetes feitos com garrafa PET (Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco)

Sacani explicou como surgiu a ideia de criar a oficina, e defendeu o ensino da ciência de forma lúdica, buscando despertar o interesse dos jovens na área.

"Eu tive essa ideia de lançar o foguete aqui no Marco Zero porque é um lugar importante. [Essa ideia] é muito importante porque a ciência tem que ser divertida, lúdica. Se você ensinar a ciência de maneira divertida, aí você angaria o pessoal para o lado da ciência", ressaltou.

Os participantes da oficina foram divididos em dez grupos, e os foguetes foram testados em lançamentos no Marco Zero.

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