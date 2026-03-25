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RECIFE Lançamento da série do Jornal da Maré acontece na Ilha de Deus, nesta sexta-feira (27) Evento conta com a presença do secretário nacional da Pesca e Aquicultura, Cristiano Ramalho

A ONG Ação Comunitária Caranguejo Uçá promove o lançamento do Jornal da Maré nesta sexta-feira (27), às 9h, na sede da organização, localizada na Ilha de Deus, na Zona Sul do Recife. O evento tem o intuito de dar visibilidade às violações ambientais e denunciar as condições de insegurança vividas pelas comunidades tradicionais.

Mesmo após oito anos do derramamento de pretróleo no litoral nordestino e sudestino, o maior crime ambiental já registrado na costa brasileira, algumas populações ainda convivem com as consequências de um desastre de proporções inimagináveis.

Com impactos devastadores sobre o ecossistema marinho, a catástrofe causou danos profundos à vida de pescadoras e pescadores artesanais, destacando mais ainda as desigualdades sociais e o racismo ambiental enfrentado por comunidades pesqueiras em diversas regiões do Brasil.

"Os territórios tradicionais pesqueiros têm sido violados constantemente e o desastre do petróleo agravou ainda mais essa problemática. Na Bahia há um índice muito grande de pescadoras e pescadores com dores que tiveram contato direto com o petróleo e relatam sintomas como fortes dores de cabeça, problemas de pele e até câncer, além de impactos na saúde mental, como ansiedade, depressão e crises de pânico", afirmou Teresinha Filha da equipe do Jornal da Maré.

O crime chegou a atingir mais de 130 municípios brasileiros e, até os dias de hoje, segue sem responsabilização definida. O incidente é considerado um dos maiores desastres ambientais já registrados, que provocou grandes danos aos manguezais, rios e ao ambiente marinho.

Como parte do projeto Petróleo e aos Povos da Pesca Artesanal, a Ação Comunitária Caranguejo Uçá lança uma série especial do Jornal da Maré, que denuncia as violações de direitos e os obstáculos enfrentados pelos povos das águas.

A proposta é apoiada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, em parceria com pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), sob coordenação do Centro de Estudos Avançados (Cea) e com pesquisas desenvolvidas pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (Prodema).

As instituições têm atuado no levantamento de dados e na construção de diagnósticos contribuintes na formulação de políticas públicas. O evento de lançamento contará com a presença do secretário nacional da Pesca Artesanal e Aquicultura, Cristiano Ramalho.

A mediação da estreia será realizada pelo jornalista e ativista de direitos humanos Edson Fly, com participação da professora doutora da UFPE e integrante do Prodema, Maria do Carmo, uma das responsáveis pela aplicação da metodologia de constelação nos territórios.

Serviço:

Lançamento da série do Jornal da Maré – Petróleo e os Povos da Pesca Artesanal

Data: Sexta-feira, 27 de março;

Horário: A partir das 9h;

Local: Sede da Ação Comunitária Caranguejo Uçá;

Endereço: Rua São Geraldo, 96 - Ilha de Deus, Imbiribeira, Recife.

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