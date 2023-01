A- A+

Incêndio em lancha Lancha, com três turistas e dois tripulantes, pega fogo em Fernando de Noronha Um barco de pesca que passava pelo local ajudou no resgate; os ocupantes foram encaminhados ao hospital

Uma lancha de turismo pegou fogo, nesta quinta-feira (26), na área do Porto de Santo Antônio, em Fernando de Noronha. Cinco pessoas estavam a bordo da embarcação, sendo três turistas e dois tripulantes. Um barco de pesca que passava pelo local ajudou no resgate. Todos os passageiros foram levados ao Hospital São Lucas e liberados posteriormente.

Segundo o site Metrópoles, entre os ocupantes da embarcação estava a ex-bailarina do Faustão e musa da Gaviões da Fiel e Mocidade Independente de Padre Miguel, Natacha Horana

“Deram entrada no Hospital São Lucas três turistas (mulheres), com idade entre 30 e 32 anos, e dois marinheiros. Foram trazidos pelo Corpo de Bombeiros, com relatos de inalação de fumaça devido ao incêndio ocorrido na lancha em que faziam passeio na tarde desta quinta-feira (26) em Fernando de Noronha. Todos foram atendidos e tiveram alta após orientações médicas", divulgou o hospital, em boletim médico após o incidente.

O Corpo de Bombeiros também divulgou uma nota sobre o caso. “O Corpo de Bombeiros foi acionado para atuar numa ocorrência de incêndio numa lancha de turismo nas proximidades do Porto de Santo Antônio, no Arquipélago de Fernando de Noronha. Os ocupantes da embarcação (dois tripulantes e três turistas) foram retirados sem lesões graves e encaminhados, por nossa equipe de bombeiros, ao Hospital São Lucas”, informou.

Segundo nota da Marinha do Brasil, a lancha foi deslocada para um local seguro, mais afastado da costa. Segue a nota na íntegra:

"A Marinha do Brasil (MB) informa que tomou conhecimento, na tarde desta quinta-feira (26), de um incêndio na lancha “Officer I”, nas proximidades da Praia da Conceição, no Arquipélago de Fernando de Noronha. Os dois tripulantes e os três turistas que estavam na lancha foram resgatados em boas condições de saúde, por embarcações que transitavam nas proximidades do incidente. A embarcação "Original" rebocou a lancha "Officer I " para local seguro, mais afastado da costa. Equipes da Capitania dos Portos de Pernambuco e do Corpo de Bombeiros dirigiram-se à região para ampliar as informações, a fim de auxiliar na adoção de medidas previstas nas Normas da Autoridade Marítima, no que se refere à segurança da navegação e à prevenção da poluição ambiental. Um inquérito foi instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades pelo ocorrido"

