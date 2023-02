Lanche coletivo: momento de afeto e aprendizado no ambiente escolar

A- A+

A mamãe Renata Tenório sabe muito bem a importância na hora do lanche para a filha Lara Koury de 4 anos, estudante da Educação Infantil do Colégio Saber Viver, no Recife. É um momento especial de muitas trocas, que proporciona mais saúde e bem-estar. “O cuidado com a alimentação de Lara sempre foi uma prioridade. Buscamos ofertar alimentos saudáveis e variados, desde a introdução alimentar, com acompanhamento de uma nutricionista infantil”, detalha Renata.

Para ela, encontrar uma escola que tem essa mesma preocupação, dando a opção da criança participar dos lanches coletivos, oferecendo refeições pensadas e organizadas por uma nutricionista infantil, onde o cardápio diário pode ser acompanhado pela família através do app da escola, foi de grande importância.

O lanche coletivo tem a proposta de oferecer vitaminas e minerais (Frutas da safra), carboidrato como bolos caseiros, biscoitinho, tapioca, bolinhos de raizes ou uma crepioca e as proteínas como o queijo, ovo, iogurte entre outras.

Sendo uma refeição muito importante, pois ajuda a fornecer condições favoráveis para que a criança atinja seu crescimento e mantenha uma boa saúde, além de disponibilizar a energia necessária para garantir a concentração e disposição no momento de estudos.

No Colégio Saber Viver a escolha dos alimentos que fazem parte do lanche coletivo tem como base a qualidade nutricional. “Geralmente são preparações caseiras produzidas pela nossa equipe, utilizamos ingredientes frescos e nutritivos”, reforça a nutricionista Bárbara Godoi.

De acordo com a nutricionista, a equipe também tem uma proposta de mudar a forma de preparo dos alimentos rejeitados. Por exemplo se a criança não come macaxeira é ofertado em forma de palitinhos de macaxeiras com queijo ou uma batata doce em forma de pão de queijo.

