Minas Gerais

Lar de idosos desaba em Belo Horizonte; Bombeiros confirmam mortes, feridos e soterrados

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 29 pessoas estavam no abrigo no momento da ocorrência, por volta das 1h30

Desabamento de asilo deixa morto e feridos em BHDesabamento de asilo deixa morto e feridos em BH - Foto: Douglas Magno/AFP

Um lar de idosos desabou no bairro Jardim Vitória, em Belo Horizonte (MG), na madrugada desta quinta-feira (5). Há registro de mortes, além de feridos e pessoas soterradas no local.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 29 pessoas estavam no abrigo no momento da ocorrência, por volta da 1h30.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nove delas conseguiram sair com a ajuda de populares, sendo dois cuidadores e sete idosos.

Além disso, oito pessoas foram resgatadas dos escombros com vida, incluindo uma criança de 2 anos. A maioria foi encaminhada para o Hospital Odilon Behrens.

Um idoso, cuja idade não foi informada, foi encontrado morto.

Ainda de acordo com a corporação, 11 vítimas seguem soterradas sob os escombros.

No momento, mais de 40 bombeiros militares, com apoio de cães de busca, atuam nas operações de resgate.

As causas do desabamento ainda estão sendo apuradas.

O lar de idosos ficava no 1º andar da edificação. Já o segundo pavimento era ocupado por uma academia de ginástica. No térreo funcionava procedimentos de bronzeamento.

A Defesa Civil, a Guarda Civil municipal e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local.

