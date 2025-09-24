Qua, 24 de Setembro

Lar do Nenen realiza campanha de doação financeira para manter funcionamento; veja como ajudar

A instituição localizada no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife, acolhe crianças em situação de abandono desde 1978

Lar do Nenen foi fundado por um grupo de senhoras voluntárias há 47 anosLar do Nenen foi fundado por um grupo de senhoras voluntárias há 47 anos - Foto: Divulgação

O Lar do Nenen, organização não governamental que recebe crianças de 0 a 4 anos em situação de abandono e risco, está realizando uma campanha de doações financeiras para manter a continuidade do trabalho desenvolvido pela instituição. 

Atualmente, as dificuldades para pagar salários dos funcionários em dia anda afetando o funcionamento do espaço, que tem uma meta emergencial de arrecadação no valor de R$ 25.532,00. 

Localizado na rua Menezes Drummond, nº 284, Madalena, Zona Oeste do Recife, o Lar do Nenen foi fundado por um grupo de senhoras voluntárias em 1978 e atua há 47 anos para prestar acolhimento às crianças, sempre dependendo da generosidade das pessoas.

“Estamos enfrentando atrasos e dificuldades para lidar com os custos, principalmente para pagar os salários da nossa equipe e pagar os prestadores de serviço. Por isso, fazemos um apelo à toda sociedade que nos acompanha e torce pelo nosso trabalho. Seja qual for o valor da contribuição fará a diferença e nos ajudará a permanecer existindo como um Lar que acolhe, protege e leva esperança para tantas crianças”, fala a presidente do Lar do Nenen, Tuti Moury Fernandes.

Para contribuir, qualquer valor pode ser enviado para a Chave PIX (CNPJ) 11.440.773/0001-05.

Mais informações podem ser solicitadas através dos telefones (81) 3227-2762 e 3228-0123.
 

