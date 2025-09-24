A- A+

Ajuda Lar do Nenen realiza campanha de doação financeira para manter funcionamento; veja como ajudar A instituição localizada no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife, acolhe crianças em situação de abandono desde 1978

O Lar do Nenen, organização não governamental que recebe crianças de 0 a 4 anos em situação de abandono e risco, está realizando uma campanha de doações financeiras para manter a continuidade do trabalho desenvolvido pela instituição.

Atualmente, as dificuldades para pagar salários dos funcionários em dia anda afetando o funcionamento do espaço, que tem uma meta emergencial de arrecadação no valor de R$ 25.532,00.

Localizado na rua Menezes Drummond, nº 284, Madalena, Zona Oeste do Recife, o Lar do Nenen foi fundado por um grupo de senhoras voluntárias em 1978 e atua há 47 anos para prestar acolhimento às crianças, sempre dependendo da generosidade das pessoas.

“Estamos enfrentando atrasos e dificuldades para lidar com os custos, principalmente para pagar os salários da nossa equipe e pagar os prestadores de serviço. Por isso, fazemos um apelo à toda sociedade que nos acompanha e torce pelo nosso trabalho. Seja qual for o valor da contribuição fará a diferença e nos ajudará a permanecer existindo como um Lar que acolhe, protege e leva esperança para tantas crianças”, fala a presidente do Lar do Nenen, Tuti Moury Fernandes.

Para contribuir, qualquer valor pode ser enviado para a Chave PIX (CNPJ) 11.440.773/0001-05.

Mais informações podem ser solicitadas através dos telefones (81) 3227-2762 e 3228-0123.



