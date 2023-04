Lar Paulo de Tarso: bombeiro diz que mortes foram provocadas por fumaça tóxica

A- A+

As quatro mortes que aconteceram no início da manhã desta sexta-feira (14), por conta do incêndio no Lar Paulo de Tarso, no Ipsep, foram provocadas pela inalação de fumaça tóxica.

A informação foi repassada pelo major do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e supervisor de operações, Lamartine de Melo, que também destacou a presença de muito plástico no endereço, por conta de brinquedos e itens escolares.

"O que matou foi a fumaça. Ela é muito densa e no local havia muito plástico de material escolar e brinquedos. Esses materiais queimados liberam uma fumaça que é muito tóxica e mortal", disse o major.

Assim como a fumaça, o fogo também se espalhou por todo o espaço do Lar Paulo de Tarso, que acolhia crianças em situação de vulnerabilidade social.

"Consideramos esse incêndio de pequena proporção, foi em um quarto e em uma sala, mas o ambiente todo foi destruído com o fogo. Não houve nenhum material que pudesse ser salvo", afirmou Melo.

