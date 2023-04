A- A+

INCÊNDIO NO RECIFE Lar Paulo de Tarso: major do Corpo de Bombeiros diz que estado de saúde das vítimas "é muito grave" Segundo Lamartine Melo, algumas crianças precisaram ser entubadas

As 15 pessoas que sobreviveram ao incêndio no Lar Paulo de Tarso na manhã desta sexta-feira (14), no Ipsep, estão recebendo atendimento médico em três unidades de saúde no Recife: o Hospital da Restauração (HR), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira e o Hospital Geral de Areias. O estado de saúde delas é grave.

Entre as pessoas sobreviventes, estão 14 crianças e uma cuidadora. A outra funcionária morreu no local junto com uma outra criança.

Major do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e supervisor de operações, Lamartine Melo conversou com a reportagem da Folha de Pernambuco para atualizar o estado clínico dos sobreviventes.

Segundo ele, algumas crianças precisaram ser entubadas por conta da inalação de uma fumaça tóxica, decorrente do fogo.



"A situação das crianças socorridas ainda é muito grave, por conta da inalação dessa fumaça que entra na corrente sanguínea. Algumas até foram entubadas, na tentativa de salvamento", disse o major.

Veja também

iêmen Iêmen tem troca de prisioneiros em meio a negociações de trégua