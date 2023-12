A- A+

Solidariedade Casa Zero entrega presentes arrecadados em doações para crianças do Lar Paulo de Tarso Doações encerra o projeto de caridade de três etapas organizado pela Caso Zero

A Casa Zero encerrou sua ação solidária de Natal de três etapas na manhã deste sábado (23) no Lar Paulo de Tarso, localizado no bairro do Ipsep, Zona Sul do Recife. O abrigo, reaberto no final de novembro após o trágico incêndio em abril deste ano, recebeu uma doação de brinquedos para as crianças da instituição.

O projeto, feito em colaboração estratégica com a TV Globo e Prefeitura do Recife, por meio do Recentro e o Paço do Frevo, vai além da simples doação de brinquedos, assumindo um papel de apoio para os moradores do abrigo.

A primeira etapa da ação de generosidade aconteceu na rua do Bom Jesus, em 11 de dezembro. Mais de 300 crianças das comunidades atendidas pela Casa Zero foram agraciadas com presentes entregues pelo Papai Noel.

Na tarde da última sexta-feira (22), foi realizada a segunda etapa da ação no Shopping Social, também na rua do Bom Jesus, com diversas atividades e distribuindo brinquedos para as crianças das comunidades atendidas pela Rede Muda Mundo.

Taciana Soares, coordenadora de Impacto Social da Casa Zero, ressaltou a importância desta ação solidária, afirmando: "É uma honra para nós contribuir com essa jornada, oferecendo uma onda de amor, carinho e acolhimento, assim como fazemos ao receber todos que chegam ao nosso espaço”, disse.

Rosecleria Alexandra, cuidadora no abrigo, expressou sua gratidão: "Foi um gesto repleto de amor, carinho e acolhimento. Nossas crianças agradecem imensamente por esse carinho e atenção de todos que contribuíram”, agradeceu.





