Lar Paulo de Tarso receberá reforma através da Prefeitura do Recife; saiba mais

Depois de ter sido palco de um incêndio que vitimou fatalmente quatro pessoas, o Lar Paulo de Tarso, no Ipsep, será reformado pela Prefeitura do Recife. A expectativa é de que as obras sejam iniciadas após a realização da perícia, que deve ser concluída num prazo de 30 dias.

A novidade foi divulgada pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB), na manhã deste sábado (15), durante uma visita à Casa de Acolhida Margareth da Silva, para onde as crianças sobreviventes serão encaminhadas após liberação médica.

De acordo com o gestor, a Defesa Civil ficará responsável por assinar um projeto de recuperação estrutural do Lar Paulo de Tarso, enquanto os materiais serão doados integralmente pela prefeitura.

"A gente colocou a prefeitura à disposição (do Lar Paulo de Tarso), então a Defesa Civil vai fazer o projeto de recuperação da estrutura e todo o material será doado pela prefeitura", garantiu Campos.

Até que as atividades possam ser retomadas no endereço, uma ajuda financeira também foi anunciada. O valor será de R$ 75 mil e corresponde à antecipação de um convênio já existente.

"A gente conseguiu fazer uma antecipação (do pagamento) do convênio existente com a unidade, tanto por parte da prefeitura quanto por parte do conselho municipal. Vamos repassar R$ 75 mil de forma antecipada para garantir a manutenção dos funcionários que trabalham na entidade, até que a atividade possa voltar", complementou o político.

