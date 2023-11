Larissa Manoela posta treino durante a menstruação: médicos apontam os benefícios para a saúde

A- A+

Na segunda-feira (6), a atriz Larissa Manoela compartilhou um desabafo com seus seguidores no Instagram. “Hoje o treino teve que ser mais levinho porque menstruada eu sinto que é mais complicado ter disposição”, escreveu a artista. “Respeitei o limite do meu corpo, mas mesmo assim não deixei de exercitá-lo”, acrescentou, enquanto caminhava em uma esteira.

O sentimento vivido pela artista é mensalmente — ou com outros intervalos — experimentado por milhares de mulheres, que vivem o desafio de aliar a atividade física em momentos que menos sentem disposição. No entanto, exercícios devem, segundo especialistas, ser incorporados à rotina durante a menstruação, desde que o limite do corpo seja respeitado. Inclusive, eles ainda podem ajudar com os efeitos do ciclo menstrual, como retenção de líquido, aumento de compulsão alimentar, TPM, cólica, sangramento e alterações de humor.

"Durante a atividade física contamos com a liberação de hormônios, principalmente endorfina e serotonina, que equilibram alterações indesejáveis dessa fase" afirma Caroline Goretti, ginecologista da Casa de Saúde São José.

A especialista ressalta que os treinos devem ser mantidos durante o período menstrual, exceto se a mulher apresentar sintomas importantes de alterações durante a descamação do útero, como sangramento fora de época ou acima do normal, síncopes ou vertigens.

"O exercício físico faz bem no pré e durante a menstruação" concorda Marianne Pinotti, doutora em Obstetrícia e Ginecologia pela Universidade de São Paulo (USP). "A questão é que, às vezes, a disposição está menor. Mas eu sempre tento induzir às pacientes que elas insistam, mesmo que não faça tudo que faz normalmente" acrescenta a médica.

Para as ginecologistas, a única questão que pode atrapalhar a prática de atividades físicas é a cólica, já que o esforço pode piorar a dor para algumas mulheres. Por isso, nos dias mais difíceis, que costumam ocorrer no início da menstruação, a recomendação é optar por treinos mais leves, compatíveis com a energia e tolerância. Mas o repouso não é recomendado, exceto nos casos de alterações.

"Nesses casos, é preciso conversar com a pessoa que orienta a atividade física para usar exercícios que não piorem a cólica, com menos carga, um pouco mais leves, na piscina, hidroginástica, natação…" avalia Pinotti. "Organizar melhor os exercícios, mas não deixar de fazê-los, já que pode ajudar bastante a controlar os sintomas" conclui a doutora da USP.

"Vale lembrar que no período menstrual, devemos ser ainda mais rigorosos com nossa hidratação" lembra Caroline Goretti, uma vez que o corpo perde uma quantidade considerável de líquido durante o período menstrual.

