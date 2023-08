A- A+

EQUADOR Lasso declara estado de emergência e mantém eleições no Equador, após o assassinato de candidato Eleições presidenciais estão confirmadas para o dia 20 de agosto. Fernando Villavicencio foi morto com três tiros na cabeça ao sair de um comício

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, declarou estado de emergência por 60 dias, em todo o país, após o assassinato do candidato Fernando Villavicencio.

“A partir deste momento, as Forças Armadas estão mobilizadas em todo o território nacional para garantir a segurança dos cidadãos, a tranquilidade do país e as eleições livres e democráticas de 20 de agosto”, disse Lasso em discurso transmitido no YouTube.

Eleições mantidas

Em um comunicado conjunto com o presidente Lasso, divulgado também no YouTube, a chefe do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Diana Atamaint, comunicou a manutenção da data das eleições gerais, em 20 de agosto. A decisão foi tomada após uma reunião do Gabinete de Segurança e altos funcionários de outro estado.





"A data das eleições marcadas para 20 de agosto permanece inalterada, em cumprimento ao mandato constitucional e legal", disse Atamaint.

Veja também

equador Horas antes de ser morto a tiros, candidato a presidente do Equador fez discurso "premonitório"