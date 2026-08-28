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Aviação Latam anuncia nova rota entre Salvador e Chile e mais três voos regionais para o verão Nos voos regionais, o objetivo é atender ao aumento da procura por viagens durante a alta temporada de verão no Brasil, de acordo com comunicado à imprensa

A Latam Airlines Brasil anuncia nesta sexta-feira, 28, uma nova rota internacional e três novos voos regionais, estes últimos sazonais para atender a demanda maior do verão. Para o exterior, a companhia terá um voo de Salvador para Santiago, no Chile.

Nos voos regionais, o objetivo é atender ao aumento da procura por viagens durante a alta temporada de verão no Brasil, de acordo com comunicado à imprensa. Por isso, a partir de dezembro, a companhia terá voos diretos de Goiânia para Maceió e Fortaleza, com cinco voos semanais, e do Rio de Janeiro, saindo do aeroporto do Galeão, para Maceió.

Na rota internacional, os voos da capital baiana para Santiago terão início em 3 de janeiro de 2027. Inicialmente, a rota contará com três voos semanais durante a alta temporada de verão

A partir de março, a operação contará com uma frequência semanal Os voos serão realizados com aeronaves da família Airbus A320.

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