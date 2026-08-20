Qui, 20 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta20/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Aviação

Latam identifica falha de segurança envolvendo dados de clientes de programa de fidelidade

Companhia afirmou que comunicou a ocorrência à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Reportar Erro
Latam identifica falha de segurança envolvendo dados de clientes de programa de fidelidadeLatam identifica falha de segurança envolvendo dados de clientes de programa de fidelidade - Foto: Latam/Divulgação

A companhia aérea Latam Airlines informou nesta quarta-feira, 19, que identificou uma falha envolvendo dados pessoais de clientes do seu programa de fidelidade. A empresa não informou quais dados foram afetados e nem o número exato de clientes atingidos.

A companhia afirmou que comunicou a ocorrência à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e que adotou medidas de contenção e cibersegurança assim que identificou o problema.

Leia também

• Ônibus atinge asa de Boeing 737 durante embarque no Aeroporto de Guarulhos

• Embraer melhora previsões após receita recorde

• Latam utilizará novos aviões da Embraer em 42 rotas, com quatro novos destinos, até março de 2027

"A companhia reforça que a segurança e a privacidade dos dados de seus clientes são prioridades e mantém processos contínuos de avaliação e aprimoramento de seus sistemas e controles de proteção de dados", afirmou a Latam em nota.

O Estadão procurou a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), mas não obteve retorno até a publicação da reportagem.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter