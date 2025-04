A- A+

VATICANO Latino-americanos fazem fila para se despedir com emoção e orgulho do primeiro papa da região; veja Muitos italianos, americanos e sul-americanos aproveitaram as últimas horas para comparecer ao velório do papa Francisco

Na enorme fila para entrar na Basílica de São Pedro, no Vaticano, uma família de venezuelanos aguentava o sol e aglomeração para se despedir do Papa Francisco nesta sexta-feira, menos de duas horas antes de a igreja fechar as portas para as visitas e começar os ritual do funeral.

– Com muita alegria, com muita paz, com muita felicidade, honrados de estar aqui para nos despedir do Papa – conta Dulce, a mãe, ao lado dos dois filhos Rafael e Hector, os três já estavam há quarenta minutos na fila, mas se diziam prontos para esperar quanto fosse. – O tempo que seja necessário.

A família Halaguy vive em Valência, na Espanha, e viajou para Roma só para se despedir do Papa. Eles chegaram na quinta à noite, muito tarde, e não conseguiram entrar na Basílica. Voltam já amanhã, no sábado, para casa.

– Viemos só para nos despedir do Papa – conta Dulce, que explica a decisão. – A fé. A admiração pelo Papa, pelo trabalho que ele fez do ponto de vista social, econômico, humanitário, ou seja, é um Papa para se admirar. Um padre latino-americano, de todo o mundo.



Mulher com bandeira da Guatemala na fila para o ver o corpo do papa Francisco - Foto: Henri Nicholls/AFP

Orgulho argentino

Muitos italianos, americanos e sul-americanos aproveitaram as últimas horas para comparecer ao velório do Papa Francisco, e nem todos eram católicos ou mesmo religiosos. A argentina Julia Nuñez vive na Itália há 30 anos e fez questão de comparecer – enrolada na bandeira do país de origem do Francisco, do qual ela diz ser muito orgulhosa de compartilhar a nacionalidade.

– É um momento histórico muito forte, mesmo eu não sendo católica acho importante estar aqui. Por ele, que era uma pessoa incrível, uma pessoa além da fé, na verdade a minha admiração por ele não era pela fé, não era religiosa, mas por ele como homem.

A guia de turismo conta que, quando Francisco foi escolhido Papa, sentiu uma alegria incrível por ver o primeiro Papa da América Latina. Hoje ela quis comparecer na Basílica de São Pedro para dar o que chamou de “último arrivederci” ao Papa.

– Admiro a sua força contra os regimes totalitários, a ideia de ficar perto daqueles que menos tem, a renúncia dele ao luxo daqui, aos privilégios, ele condenar a guerra, as ditaduras, tudo aquilo que está acontecendo no mundo, ele era fora do normal. Hoje acabei de vir da capela sistina, e estava pensando: sei lá como vão votar aqui agora, né?

