Latinos se despedem de Francisco, o "papa dos imigrantes"

Colômbia, Honduras, México, Guatemala, Venezuela: um grupo de latino-americanos que vivem em Roma fez fila por horas para se despedir do papa Francisco, a quem elogiam por seu trabalho com os imigrantes.

A capela-ardente do pontífice argentino, o primeiro da América Latina, fechou as portas nesta sexta-feira à noite depois que centenas de milhares de pessoas prestaram suas homenagens na Basílica de São Pedro.

Mónica Penagos mora na Itália há 25 dos seus 61 anos. Ela usa um vestido com as cores de sua Colômbia natal e segura uma grande bandeira com outros três compatriotas que a acompanham.

A mulher participa de um rosário regido pelo padre mexicano Gerardo García. Canções religiosas também animaram a longa espera, que durou quatro horas.

"Ele gostaria de nos ver assim, felizes", disse Penagos à AFP. "Chorei muito por ele. Ele era meu lindo velhinho, era nosso papa, o papa dos imigrantes".

Evelyn Villalba usa o traje típico guatemalteco: uma camisa de tecido colorida, assim como sua saia e chapéu.

"Tive a honra de cumprimentá-lo pessoalmente", lembrou. "Eu sempre o admirei, ele sempre lutou pelo mundo inteiro (...), estamos aqui por ele, para nos despedirmos com alegria, com entusiasmo, com amor, com felicidade porque ele nos deixou muitas coisas lindas".

O padre Garcia lidera o grupo. Ele pertence à congregação scalabriniana, muito dedicada às questões migratórias.

"Somos imigrantes latino-americanos e o papa esteve muito próximo de todos os pobres marginalizados, incluindo os imigrantes. Sentimo-nos na obrigação de vir aqui e expressar a nossa gratidão por esta preferência pelos imigrantes", explicou.

O papa foi "sempre muito próximo e simples", acrescentou.

O funeral de Francisco está marcado para a manhã de sábado em São Pedro, de onde ele partirá em procissão até a Basílica de Santa Maria Maior para seu enterro.

