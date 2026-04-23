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rio de janeiro

Laudo confirma que advogada encontrada morta em Praia de Botafogo se afogou

Corpo de Tamirys Teixeira Santos, de 35 anos, foi encontrado na terça-feira por agentes do Corpo de Bombeiros

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Corpo de Tamirys Teixeira Santos, de 35 anos, foi encontrado na terça-feira por agentes do Corpo de BombeirosCorpo de Tamirys Teixeira Santos, de 35 anos, foi encontrado na terça-feira por agentes do Corpo de Bombeiros - Foto: Reprodução/Instagram

O laudo de necrópsia de Tamirys Teixeira Santos, de 35 anos, confirmou como causa da morte asfixia, consequência do afogamento. A advogada estava desaparecida desde sábado, quando foi com amigos para a Praia do Leblon, na Zona Sul. O corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros nessa terça-feira na Praia de Botafogo. No documento da Polícia Civil, o legista também apontou que houve um acidente vascular cerebral.

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Grãos de areia também foram encontrados no pulmão de Tamirys, o que, segundo o legista, é outro vestígio "a ser considerado relevante para a conclusão sobre o afogamento". O sumiço da jovem havia sido registrado por parentes na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

Relembre o caso
Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas começaram na manhã de terça-feira, às 7h15. Pouco mais de sete horas depois, às 14h15, um corpo foi localizado no mar. A identificação só foi confirmada nesta quarta.

Enquanto aguarda respostas oficiais, a mãe da advogada, Elisabete Teixeira, diz que ainda não consegue entender a dinâmica do desaparecimento. Segundo ela, a filha estava bem, se divertia com amigos e não apresentava qualquer sinal de problema antes de entrar na água.

— Eu não consigo me conscientizar que uma menina que sabia nadar, que estava em condições normais, que estava feliz, disse que ia ali e não voltou — afirmou a mãe da advogada.

A mãe a descreveu como “uma menina feliz e de bom coração”. “Muito vaidosa, sempre que podia ajudar um amigo, ela ajuda. Uma filha maravilhosa.”

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