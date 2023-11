Laura Alvarenga: saiba quem é a influenciadora que ajudou a salvar náufragos em Angra

A- A+

A influenciadora digital Laura Alvarenga Pires Lima gravou o momento em que seis sobreviventes do naufrágio no mar da Ilha Grande, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, pediam socorro. A embarcação naufragada foi encontrada na noite de domingo pelo navio de cruzeiro em que Laura estava hospedada.

Laura gravava vídeos do céu para publicar nas redes sociais, quando ouviu os gritos de socorro vindos do mar. Ao perceber que uma das vítimas estava com uma lanterna acesa e acenava para o navio, a influenciadora buscou ajuda.

Laura Alvarenga Pires Lima é influenciadora digital e tem 26 anos. Com 107 mil seguidores nas redes sociais, a goiana divulga eventos, dá dicas para os seguidores sobre festas e bares e produz conteúdo de humor. Ela foi convidada para realizar o seu primeiro cruzeiro: o Navio da Mix, que navegou entre os dias 18 e 21 de novembro.

A influenciadora fez registros diversos registros da viagem nas redes sociais e foi em um deles que flagrou o naufrágio.

Laura estava com a amiga Bárbara de Lemos, que também é influenciadora. As duas acionaram a supervisão do navio, que enviou uma embarcação auxiliar para resgatar as vítimas. A embarcação levava um grupo de sete pescadores amadores. Um deles, identificado como José Luiz Tito, de 60 anos, foi encontrado sem vida. Segundo a Defesa Civil, ele estava de colete e a suspeita é que tenha batido a cabeça e perdido os sentidos.

O barco havia saído no sábado para realizar atividades de pesca, mas foi atingido por ventos fortes e ficou à deriva. O grupo era formado por moradores de Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí e São José dos Campos.

Veja também

alimentação Alimento que astronautas usam no espaço para repor a perda de massa muscular