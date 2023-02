A- A+

Sexualidade e prazer Sexóloga Laura Müller participa neste sábado (4) de bate-papo com mulheres no Shopping Guararapes O evento será mediado pela apresentadora de TV Amanda Neves, conhecida como Maga

A sexóloga mineira Laura Müller participa às 19h deste sábado (4) do evento "Papo de Mulher", no Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes. Com a mediação da apresentadora de TV Amanada Neves, conhecida como Maga, serão tratados temas sobre a sexualidade e o prazer feminino.

O objetivo do evento é tratar com naturalidade das questões inerentes ao universo feminino, pensando na diversidade das mulheres, sejam cis, trans, idosas ou jovens. O público presente poderá compartilhar experiências e fazer perguntas para a sexóloga.

O evento ocorre no Cinépolis do Shopping Guararapes, e os ingressos já estão à venda na plataforma Guararapes Online. Os tickets custam R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 10 + 1kg de alimento (meia social).

Serviço:

Local: Cinélopolis do Shopping Guararapes

Av. Barreto de Menezes, 800 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes - PE

Data: Sábado (4), às 19h

Ingresso: R$20 (inteira), R$10 (meia) e R$10 + 1kg de alimento (meia social)

