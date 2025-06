A- A+

VIOLÊNCIA Laura Sabino: Influenciadora denuncia tentativa de feminicídio sofrida em Belo Horizonte De acordo com a youtuber, a violência teria sido praticada no dia 14 de março

Conhecida por seu ativismo digital, a influenciadora Laura Sabino, de 25 anos, relatou, nesta quinta-feira (12), ter sofrido uma tentativa de feminicídio.

Segundo Laura, o crime teria ocorrido na manhã do dia 14 de março, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O ataque, realizado pelo irmão da influenciadora, aconteceu enquanto Laura estava em casa.

O homem, que não mora com a irmã, invadiu a residência e utilizou duas facas de serra para golpear Sabino.

De acordo com a influenciadora, o ataque teria durado cerca de 20 minutos. Durante esse período, pelo menos nove golpes atingiram a mulher no abdômen, barriga e ombros.

Laura relatou, ainda, ter entrado em luta física na tentativa de se defender. Por causa dos golpes sucessivos, a influenciadora chegou a desmaiar.

A mulher afirmou ter acordado no momento em que sentiu um líquido gelado na perna e um cheiro forte. Naquele instante, Sabino constatou que o irmão estava tentando atear fogo ao seu corpo.

"Pensei que ia morrer. Sentia meu corpo ficando mais fraco. Esse episódio durou uns 20 minutos, mais ou menos, mas, na minha cabeça, foram duas horas", relatou.

Apesar do pânico gerado pela situação, a influenciadora aproveitou o momento em que o irmão buscava um fósforo e conseguiu fugir da residência.

Antes da fuga, a mulher conseguiu pegar um celular e ligar para o namorado pedindo ajuda.

De acordo com a Agência Pública, Sabino já havia registrado cinco boletins de ocorrência contra o irmão. Além disso, a mulher também obteve uma medida protetiva cerca de cinco dias antes do ataque, e foi incluída no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos.

Após a tentativa de feminicídio, o irmão da influenciadora foi preso em flagrante pelo crime. A prisão foi convertida em preventiva e o homem segue encarcerado enquanto aguarda o julgamento.

"Hoje estou bem, segura, trabalhando, estudando e criando. Tenho ao meu lado quem me fortalece -meu pai, minha família, meu companheiro, meus amigos dentro e fora da militância", afirmou Laura em post no Instagram.

Confira o relato da influencer sobre o caso:

