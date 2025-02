A- A+

Água Lava jatos e arena esportiva na Zona Sul do Recife são flagrados com ligação clandestina de água O desvio de água foi identificado em uma ação conjunta da Compesa com agentes da segurança pública de Pernambuco

Nesta quinta-feira (13), foram descobertos seis pontos de ligações clandestinas em lava jatos no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife.

Além desses, um furto de água também foi identificado em uma arena esportiva localizada em Boa Viagem, também na Zona Sul da Capital.

Os desvios foram identificados por meio de uma ação de combate ao furto de água articulada pela Coordenação de Segurança Patrimonial da Companhia Pernambucana de Saneamento-Compesa, com apoio das polícias Militar, Civil e Científica, Corpo de Bombeiros e Neoenergia Pernambuco.

Cerca de 30 pessoas participaram da operação, motivada por uma denúncia anônima.

Ponto de desvio de água identificado pela Compesa na Zona Sul do Recife - Compesa/Divulgação

O volume de água subtraído por esses estabelecimentos foi estimado em 263 mil litros de água por mês, o correspondente ao consumo de 17 residências nesse período.

No momento da abordagem, os responsáveis pelos lava-jatos e pela quadra esportiva não foram localizados, mas todas as ligações irregulares encontradas foram retiradas pelos técnicos da empresa.

Na arena esportiva, um detalhe chamou a atenção das equipes. O equipamento, que estava com a ligação de água cortada, estava sendo irrigado por um usuário no momento da abordagem. Além disso, a ligação clandestina estava disfarçada embaixo do antigo medidor da Compesa.

Desde o ano passado, estão sendo desenvolvidas operações policiais para retirada de ligações clandestinas em todas as regiões do Estado pela Coordenação de Segurança Patrimonial da Compesa.

Segundo a Compesa, as ações já resultaram em diversas melhorias na distribuição de água para a população.



Além do prejuízo financeiro da Compesa, que poderia estar investindo os recursos subtraídos por essas ações criminosas na melhoria da prestação dos seus serviços, os furtos de água causam grandes transtornos, desabastecendo quem precisa do recurso.

A Compesa lembra que os canais de atendimento da empresa, como o 0800 081 0195, continuam abertos a denúncias.

