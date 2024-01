A- A+

CARNAVAL DE OLINDA Lavagem do adro da Igreja do Nosso Senhor do Bonfim em Olinda acontece neste domingo (14) Manifestação popular simboliza as bênçãos de Oxalá para abrir os caminhos para o Carnaval 2024

A cerimônia popular das Águas de Oxalá de Olinda realiza sua 44ª edição neste domingo (14), a partir das 14h, com concentração na Igreja do Bonfim, bairro do Carmo.



Do local sairá um cortejo, que irá percorrer as principais ruas e avenidas até o bairro da Vila Popular. O movimento é promovido pelo terreiro Oxossi Ibualama, contando com o apoio da Prefeitura de Olinda.



A tradicional celebração tem o intuito de abrir os caminhos com o axé do orixá Oxalá, lavando as ruas com o desejo de um Carnaval de Paz e tranquilidade para os foliões de todas as partes do mundo que vem brincar na festa de Momo da cidade histórica de Olinda.



Os Afoxés Ara Odé, Alafin Oyó, Oya Alaxé e o grupo Tambores de Ogum participarão do cortejo. A cantora Karynna Spinelli anima o público com show e o grupo “Voz Nagô” também se apresenta na ocasião.



Serviço

Olinda recebe as bênçãos de Oxalá para abrir os caminhos para o Carnaval 2024

Data: 14/01/24

Local: Rua do Bonfim, em frente à Igreja do Bonfim.

Horário: 14h



