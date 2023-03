Lavagem nasal: tutoriais viralizaram nas redes, saiba como lavar o nariz da maneira correta

A- A+

Uma técnica de cuidados com a saúde respiratória vem se popularizando nas redes sociais: a lavagem nasal. É comum ver tutorias em vídeo de especialistas e pessoas adeptas deste tipo de limpeza ensinando com fazê-la.

A lavagem nasal pode ser feita em pessoas de qualquer idade. No entanto, a forma de executá-la é difente e demanda cuidados específicos, principalmente em crianças pequenas. A obstrução nasal causada por infecções respiratórias pode trazer riscos, principalmente para bebês recém-nascidos.

Uma das principais funções da lavagem nasal é a remoção do excesso de muco. Este líquido de aspecto gosmento é formado predominantemente por água em associação com proteínas, lipídeos e sais minerais. Além da retirada mecânica do excesso de muco, a lavagem proporciona também a diminuição da viscosidade do muco, a redução do inchaço da mucosa nasal e a remoção de antígenos que podem causar alergias e doenças.

A técnica de lavagem nasal deve ser feita com solução salina, que ajuda a umidificar as mucosas e manter a fisiologia adequada.

"A lavagem nasal é, em geral, um tratamento de baixo risco e poucos efeitos colaterais. Idealmente, o paciente deve ter a anatomia nasal avaliada antes da indicação da lavagem, uma vez que alterações anatômicas (como um desvio acentuado do septo nasal, hipertrofia adenoideana acentuada e presença de lesões) podem dificultar a realização do procedimento", esclarece o "Manual de lavagem nasal na criança e no adulto", documento elaborado pelas Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF), Academia Brasileira de Rinologia e a Academia Brasileira de Otorrino Pediátrica (ABOPe).

Veja as orientações de lavagam para cada faixa etária segundo o manual:

Lavagem nasal em crianças de 0-6 meses

As principais indicações para a lavagem nasal nesta faixa etária são: rinite do lactente, infecções virais e perinatais, malformações congênitas. A técnica deve ser feita sempre que o bebê apresentar obstrução nasal (avaliado subjetivamente pela presença de ruído). Dar preferência à lavagem antes das mamadas, para auxiliar sincronização da deglutição com a respiração, e antes de dormir. O ideal é evitar a aplicação após as mamadas pelo risco de choro e regurgitação.

A lavagem deve ser feita com solução salina isotônica em dispositivos como seringa de 1 ml, conta-gotas, spray de jato único e spray de jato contínuo. Não se recomenda lavagem de alto volume nesta faixa etária.

Em caso de uso de seringa, usar 1ml por vez (pode ser repetido várias vezes em sequência). Se o dispositivo usado for o conta-gotas, deve-se aplicar o volume de um conta-gotas por vez. Ao usar o spray de jato único, dar de 4 a 6 borrifadas em cada narina, podendo ser repetido. Já no caso do spray de jato contínuo, podem ser usados por cerca de 3 segundos (equivalente a 1ml de solução) em cada aplicação.

Lavagem nasal em crianças de 6 meses a 2 anos

As principais indicações para a lavagem nasal nesta faixa etária são: rinite, rinossinusite aguda (viral ou bacteriana), adenoidite. Para esta técnica deve ser usada uma solução salina 0,9% em seringa, spray nasal de jato contínuo.

Na seringa, deve-se utilizar de 3 a 20 ml de solução salina, enquanto que em dispositivos de jato contínuo, utilizar por 3-10 segundos.

Criança sentada, com a cabeça em posição neutra. Cada narina pode ser lavada mais de uma vez, caso um ciclo não seja suficiente para remover toda a secreção. Dados da literatura orientam que o procedimento seja realizado de 2-3 vezes ao dia, mas a frequência depende da quantidade de secreção e dos sintomas da criança, orienta o manual.

Lavagem nasal em crianças de 2 a 6 anos

As principais indicações para a lavagem nasal nesta faixa etária são: rinite, rinossinusite aguda (viral ou bacteriana), adenoidite. Para esta técnica deve ser usada uma solução salina 0,9% em seringa, spray jato contínuo ou garrafinha.

Na seringa, deve-se utilizar de 3 a 20 ml de solução salina, enquanto que em dispositivos de jato contínuo, utilizar por 3-10 segundos. Já na garrafa plástica compressível o volume é variável, dependendo da indicação médica e tolerância da criança.

A lavagem pode ser realizada 2-3 vezes ao dia, podendo ser alterada de acordo com o quadro do paciente. Para realizar a lavagem nasal, é preciso inclinar o tronco e a cabeça para frente e inclinar levemente a cabeça para o lado contrário da narina que será lavada. É indicado abrir a boca durante a lavagem para que o líquido passe de uma narina para a outra.

Embora nem todas as crianças aceitem a lavagem nasal, a partir dos 3 ou 4 anos muitas conseguem realizar o procedimento por si próprias, o que contribui para que ela se sinta segura e confortável.

Lavagem nasal em crianças acima dos 7 anos, adolescentes e adultos

As principais indicações para a lavagem nasal nesta faixa etária são: rinite, rinossinusite aguda (viral ou bacteriana), adenoidite.

Nessa faixa etária a lavagem nasal pode ser feita, de maneira geral, pela própria criança preferencialmente sob supervisão. A frequência pode ser de 2 a 3 vezes ao dia, dependendo da necessidade.

Para esta lavagem, é recomendado o uso de solução salina 0,9%. A solução hipertônica 2-3% pode ser utilizada a critério médico. Pode ser utilizados seringa (10-20 ml de solução salina por narina), jato contínuo (pressionar por 3-10 segundos), garrafinha de 120ml (lavagem pode ser feita alternando-se as narinas até que a criança perceba que a cavidade nasal está limpa. Não é necessário usar todo o volume de uma só vez) ou garrafinha 240 ml (pode ser usado em crianças maiores/adolescentes, semelhante à lavagem nasal realizada no adulto).

A lavagem pode ser feita sentado ou em pé, com a cabeça levemente inclinada para frente. Deve-se ficar com a boca aberta durante a lavagem. Antes de iniciar, é preciso garantir o vedamento da narina com o bico da seringa ou garrafinha. A pressão de introdução da solução na narina deve ser sempre suave.

Veja também

Guerra na Ucrânia Tribunal Penal Internacional emite ordem de prisão contra Vladimir Putin